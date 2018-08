F1, GP Belgio 2018: Ferrari e Mercedes cambiano le power unit, Valtteri Bottas partirà per ultimo in gara! Vantaggio per le Rosse?

Subito una grande notizia in avvio delle prove libere del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Ferrari e Mercedes hanno deciso di cambiare i motori su tutte le monoposto e adotteranno così le terze power unit stagionali: a Spa le due Rosse e le due Frecce d’Argento monteranno così dei propulsori freschi per essere al massimo delle potenzialità.

Sebastian Vettel insegue Lewis Hamilton a 24 punti di distanza, il tedesco vuole volare con la sua Ferrari e punta a vincere per tenere aperto il campionato. Le Rosse possono iniziare a sorridere perché Valtteri Bottas sarà costretto a partire dall’ultima posizione: il finlandese della Mercedes, infatti, aveva già cambiato la power unit a Silverstone e dunque sarà costretto a scattare dal fondo dello schieramento. Le Rosse potranno così lottare 2 contro 1 al via, Vettel e Raikkonen proveranno a mettere Hamilton in difficoltà.