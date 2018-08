Moto3, Classifica Mondiale 2018: graduatoria immutata dopo il GP di Gran Bretagna. Guida Bezzecchi

Quello che tutti temevano si è materializzato: a Silverstone ha vinto la pioggia. Il Gran Premio di Gran Bretagna della Moto3 non ha potuto prendere il via, per colpa delle condizioni meteo avverse e, soprattutto, per l’asfalto della pista del Northamptonshire che non permetteva un drenaggio sufficiente dell’acqua presente. La soluzione, drastica, ha fatto sì che non prendesse il via nessuna delle tre gare e, nel caso della classe più leggera, lascia tutto immutato nel duello al vertice tra il nostro Marco Bezzecchi e lo spagnolo Jorge Martin, che voleva iniziare la sua rimonta sul riminese dopo i guai fisici. Per il nostro portacolori, dunque, permangono 12 punti di vantaggio sul rivale, con una gara in meno che lo separa dalla conclusione della stagione. A questo punto, fatti armi e bagagli, ci si trasferisce in Romagna, per il Gran Premio di Misano tra due settimane.

CLASSIFICA GENERALE MONDIALE MOTO3 2018

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













