MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: Ducati favorita, ma il tema del giorno è la pioggia. Gara a rischio

Il tema del giorno a Silverstone è la pioggia. Qualsiasi discorso su favoriti, sorprese e sull’eventuale andamento della gara passa per il meteo. Perché la gara potrebbe anche non svolgersi. Il coro dei piloti è stato unanime: se le condizioni dovessero essere come nel finale delle prove libere 4, allora non si potrà correre.

Il problema, però, non è tanto la pioggia, quanto l’asfalto. È stato rifatto da poco, ma presenta ancora buche e disconnessioni; soprattutto, drena con difficoltà, creando una patina d’acqua pericolosissima. Ieri le cadute si sono ripetute in serie in curva 7 e a farne le spese ieri è stato Tito Rabat, centrato in pieno dalla moto di Morbidelli: lo spagnolo ha riportato la frattura di tibia, perone e femore (quest’ultima esposta), ma poteva andare molto peggio. Ecco perché la gara è a rischio ed ecco perché la Dorna ha deciso di anticipare l’orario di gara alle 12.30 italiane, orario in cui il meteo dovrebbe essere più clemente.

I valori in pista, per il resto, ci dicono che è la Ducati la moto da battere, come d’altronde già nelle ultime due gare. La Desmosedici ha compiuto enormi passi in avanti e nel momento in cui i due piloti hanno trovato la giusta confidenza e limitato gli errori, i risultati si sono visti. Anche a Silverstone potremmo vedere quanto occorso a Brno e Spielberg, con Lorenzo e Dovizioso in lotta per la vittoria. Il rivale numero uno è il “solito” Marc Marquez, camaleontico, pronto a nascondersi e approfittare del momento buono. Pronto soprattutto ad approfittare della sua superiorità quando si corre con il flag to flag.

Gli outsider sono tanti, specie se dovessero esserci condizioni miste, in cui i vari Bradley Smith, Jack Miller e Danilo Petrucci potrebbero estrarre il coniglio dal cilindro. Outsider tra i quali rientra anche la Yamaha. È stato un sabato deludente per Maverick Viñales e Valentino Rossi, che in qualifica non sono riusciti a confermare quanto di buono visto nell’inizio di weekend. Il Dottore, soprattutto, ha pagato anche un’incomprensione con il box, di fatto compromettendo l’ultimo tentativo. Sarà complicato rimontare, ma Rossi ci ha già abituato a tirar fuori il meglio in queste situazioni.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@osport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI