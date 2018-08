MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: come vederlo in tv su Sky e TV8. Il programma e gli orari

Il conto alla rovescia sta per terminare e il Motomondiale nel prossimo weekend sarà di scena a Silverstone (Gran Bretagna), per il 12° round della stagionale. Sul tracciato del Northamptonshire il Circus delle due ruote vuol regalare tante emozioni agli appassionati presenti in circuito e ai tifosi davanti alla tv.

Nella classe MotoGP Marc Marquez si presenta con i crismi del dominatore. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, arriva all’appuntamento britannico con 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi e 71 sull’iberico Jorge Lorenzo. Un campionato che, a conti fatti, sembrerebbe essere già in cassaforte visto quanto Marc ha saputo mettere in mostra: 5 vittorie, 3 secondi posti e 1 terzo posto. Un totale di 9 podi che la dice lunga sulla consistenza e la velocità dell’hondista. La Ducati però non vorrà stare a guardare. Vittoriosa degli ultimi due round disputati a Brno (con Andrea Dovizioso) e a Spielberg (con Lorenzo), la Rossa sembra avere le qualità per contrastare l’incedere del leader della classifica iridata anche se, in chiave mondiale, la situazione è compromessa. Il distacco di Jorge (citato precedentemente) e del “Dovi” (72 punti) è decisamente sensibile per cui il target dei due alfieri di Borgo Panigale sarà quello di puntare al successo parziale, poi si faranno i conti.

Venendo alle due classi, i nostri Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi sono in testa alla classifica della Moto2 e della Moto3, dopo i trionfi austriaci. L’intenzione è quella di replicare le splendide prestazioni messe in mostra sulla pista del Red Bull Ring, senza sottovalutare però la forza degli avversari: lo spagnolo Jorge Martin (Moto3) e il portoghese Miguel Oliveira (Moto2) su tutti. Ne vedremo delle belle.

Di seguito la programmazione del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2018: copertura affidata ai canali di Sky Sport, in streaming su Skygo (per gli abbonati Sky) e replica su TV8. OASport vi offre le DIRETTE LIVE testuali fin dai turni di prove libere.

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD

Venerdì 24 agosto

ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.40, Moto 2, Prove libere 1, diretta

ore 14.10-14.50, Moto 3, Prove libere 2, diretta

ore 15.05-15.50, Moto GP, Prove libere 2, diretta

ore 16.05-16.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 25 agosto

ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.40, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-14.15, Moto 3, Qualifiche, diretta

ore 14.30-15.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 16.05-16.50, Moto 2, Qualifiche, diretta

Domenica 26 agosto

ore 10.00-10.20, Moto 3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, Moto GP, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, Moto 2, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto 3, Gara, diretta

ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

ore 15.30, Moto 2, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 25 agosto

ore 17.00, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

Domenica 26 agosto

ore 15.15, Moto 3, Gara, differita

ore 17.00, Moto GP, Gara, differita

ore 18.30, Moto 2, Gara, differita













