MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: brutto incidente nelle libere, Tito Rabat si frattura femore e tibia! All’ospedale in elicottero

Bruttissimo incidente durante le prove libere 4 del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP. A causa di un intenso acquazzone, Tito Rabat è stato investito dalla moto di Franco Morbidelli alla curva 7: lo spagnolo è rimasto cosciente ma ha riportato la frattura scomposta di femore e tibia. Il pilota della Reale Avintia Racing è stato portato all’ospedale in elicottero, motivo per cui l’inizio delle Q2 è stato ritardato.

RED FLAG 🛑

Due track conditions

Multiple riders down in one turn, more info when we get it… pic.twitter.com/YBG1pP0paX

— MotoGP™🇬🇧🏁 (@MotoGP) August 25, 2018