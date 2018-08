MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: Andrea Dovizioso fulmine nella FP2 su Crutchlow e Vinales. Marquez 4°, Rossi 8° con ottimo passo

Dopo una mattinata con la Yamaha sugli scudi, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di MotoGP riporta in vetta la Ducati, più precisamente quella di Andrea Dovizioso, che ha chiuso il pomeriggio con il tempo di 2:01.385, precedendo di appena 5 millesimi il padrone di casa Cal Crutchlow (LCR Honda) mentre al terzo posto si è piazzato Maverick VInales (Yamaha) a 61, che conferma come la moto giapponese sia davvero a suo agio sulla pista di Silverstone.

Quarta posizione per Marc Marquez (Honda) a 144, dimostrando ancora una volta che chi vorrà vincere la gara dovrà vedersela anche con lui, mentre in quinta troviamo il suo connazionale Jorge Lorenzo (Ducati) che, proprio in extremis, si porta a 397 da Dovizioso. Sesto posto finale per l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 434, mentre è settimo il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) a 577. Valentino Rossi (Yamaha) chiude la sua FP2 in ottava piazza a 767 millesimi dalla vetta, ma il “Dottore” è stato autore di una serie di giri davvero interessante. Il nove volte campione del mondo ha pensato maggiormente al passo gara, dimostrando di avere a disposizione una delle M1 migliori delle ultime settimane. Nona posizione per Andrea Iannone (Suzuki) a 846, mentre è decimo lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati Angel Nieto) a 1.063. Chiude in 12esima posizione, invece, Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a 1.231, mentre è 14esimo Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) a 1.374.

Il secondo turno di prove libere, risparmiato dalla tanto temuta pioggia, ha fatto capire che la Ducati, soprattutto con Andrea Dovizioso, è la moto più in forma del momento, con la Honda a distanza ravvicinata, sia con Marc Marquez che Cal Crutchlow. La Yamaha, a sua volta, ha concluso uno dei venerdì migliori della sua stagione, con velocità e costanza anche sul passo gara. Da domani, però, le condizioni meteo dovrebbero andare verso un peggioramento, e la moto di Iwata ultimamente digerisce ben poco l’asfalto bagnato. La Ducati, invece, ha sempre saputo primeggiare in queste condizioni, e pensare alla terza vittoria consecutiva non è certo utopia.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2018

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 324.7 2’01.385

2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 323.8 2’01.390 0.005 / 0.005

3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.0 2’01.446 0.061 / 0.056

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.3 2’01.529 0.144 / 0.083

5 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 323.9 2’01.782 0.397 / 0.253

6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 317.3 2’01.819 0.434 / 0.037

7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.9 2’01.962 0.577 / 0.143

8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 315.1 2’02.152 0.767 / 0.190

9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.6 2’02.231 0.846 / 0.079

10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 321.1 2’02.448 1.063 / 0.217

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 315.0 2’02.515 1.130 / 0.067

12 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 324.6 2’02.616 1.231 / 0.101

13 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 321.8 2’02.704 1.319 / 0.088

14 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 315.0 2’02.759 1.374 / 0.055

15 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319.8 2’02.864 1.479 / 0.105

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.7 2’02.938 1.553 / 0.074

17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 317.4 2’02.974 1.589 / 0.036

18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.9 2’03.293 1.908 / 0.319

19 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.7 2’03.591 2.206 / 0.298

20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.6 2’03.810 2.425 / 0.219

21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 312.2 2’04.178 2.793 / 0.368

22 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 319.3 2’04.223 2.838 / 0.045

23 76 Loris BAZ FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.1 2’04.773 3.388 / 0.550

24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 315.5 2’05.212 3.827 / 0.439

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI