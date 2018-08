MotoGP, GP Austria 2018: come vederlo gratis e in chiaro su TV8. Orari e programma (titolo)

Oggi, domenica 12 agosto, sarà il giorno del GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Red Bull Ring sarà caccia aperta a Marc Marquez, che scatterà dalla pole position per la terza volta in stagione. Appena due millesimi hanno separato la Ducati di Andrea Dovizioso dallo spagnolo ed in gara ci sono concrete possibilità per rifarsi. Negli ultimi due anni, infatti, è sempre stata la Rossa di Borgo Panigale a trionfare. In particolare, 12 mesi fa, sull’asfalto austriaco andò in scena il duello all’ultima curva tra il “Dovi” e Marquez che vide il forlivese prevalere. Ci potrebbe essere una replica?

Vorrà inserirsi nella lotta anche l’altro alfiere della scuderia italiana Jorge Lorenzo che, un po’ come è accaduto a Brno, vuol ottenere il terzo successo con la Ducati, avendo messo in mostra una ottima costanza di rendimento sul passo gara. Va da sé che lo spettacolo non mancherà. Proverà poi ad essere protagonista anche Valentino Rossi. Le qualifiche sono state un disastro: 14° tempo per il centauro italiano e Yamaha estremamente lenta in trazione. Servirà un autentico miracolo al nove volte campione del mondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Austria 2018, tappa del Mondiale MotoGP. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e su TV8, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 12 AGOSTO:

8.40-9.00 Moto3, warm-up

9.10-9.30 Moto2, warm-up

9.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, Gara

12.20 Moto2, Gara

14.00 MotoGP, Gara

GP AUSTRIA 2018: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP e diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Diretta streaming su Sky Go e sul sito di TV8

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













FOTOCATTAGNI