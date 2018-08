MotoGP, GP Austria 2018: Andrea Dovizioso vola nel warm-up e precede Marquez e Lorenzo. Male le Yamaha

Andrea Dovizioso (Ducati) impressiona e chiude al comando il warm-up del Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP. Il pilota romagnolo chiude con il miglior tempo, 1:24.138 al termine di una serie di giri davvero eccellente, con gomma Soft e Media. Se, come pare, il suo ritmo è questo, le chance di vincere anche quest’anno al Red Bull Ring crescono in maniera sensibile. Tra lui e la seconda vittoria consecutiva, però, ci sarà Marc Marquez (Honda) che nei venti minuti della sessione mattutina si è fermato ad un decimo esatto dal rivale. Terza posizione per Jorge Lorenzo (Ducati) distante oltre quattro decimi dal compagno, mentre al quarto posto si è classificato un ottimo Andrea Iannone (Suzuki) a poco meno di mezzo secondo.

Quinta posizione per il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) a tre millesimi da Iannone, mentre al sesto posto troviamo lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) a 690. Settimo il suo connazionale Alex Rins (Suzuki) a 718, quindi ottavo l’altro iberico Dani Pedrosa (Honda) a 760, nono il britannico Bradley Smith (Red Bull KTM) a poco meno di otto decimi, mentre chiude la top ten Maverick Vinales (Yamaha) a 826, con 7 millesimi di vantaggio sul compagno Valentino Rossi. Gli altri italiani: chiude con problemi di gomme in 13esima posizione Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a circa un secondo, mentre è 20esimo Franco Morbidelli (Honda EG VDS) a quasi 1.5 dalla vetta.

Anche il warm-up di questa mattina, dunque, ha ribadito che, con molta probabilità, sarà un avvincente duello tra Dovizioso (Soft e Media) e Marquez (Hard e Media) con Lorenzo come unico credibile terzo incomodo. In casa Yamaha, invece, le sofferenze non cessano con le M1 che viaggiano ad oltre 8 decimi dai migliori (con doppia Media) ma senza dare mai la sensazione di poter essere competitive.

CLASSIFICA WARM-UP MOTOGP

1 4 A. DOVIZIOSO 1:24.138 2 93 M. MARQUEZ +0.101 3 99 J. LORENZO +0.426 4 29 A. IANNONE +0.495 5 35 C. CRUTCHLOW +0.498 6 41 A. ESPARGARO +0.690 7 42 A. RINS +0.718 8 26 D. PEDROSA +0.760 9 38 B. SMITH +0.794 10 25 M. VIÑALES +0.826

FOTOCATTAGNI