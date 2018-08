MotoGP, Davide Tardozzi: “L’addio di Jorge Lorenzo? Abbiamo sbagliato tutti”

Ducati che dopo l’appuntamento del Red Bull Ring (Austria) è salita a quota cinque successi stagionali, nel Mondiale 2018 di MotoGP. Seconda vittoria consecutiva della Casa di Borgo Panigale in top class, grazie a Jorge Lorenzo, che però non cambia la storia del campionato. Marc Marquez, secondo nell’undicesimo round dell’annata, continua a ottenere punti e podi e la propria leadership in graduatoria appare incontrastata: i 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi e i 71 su Lorenzo parlano chiaro. In questo senso, la scuderia italiana paga a caro prezzo alcuni errori. Tuttavia, a tenere banco è il fatto che un Lorenzo così avrebbe fatto comodo al team ed invece le strade si separeranno a stagione ultimata, con il maiorchino che andrà proprio in Honda, al fianco di Marquez.

“Jorge ha sicuramente qualcosa in più di prima. Adesso ha compreso come guidare la Ducati. E’ diventato un pilota completo e nel 2019 farà paura“, ammette il Team Manager della Ducati Davide Tardozzi intervistato dalla Gazzetta dello Sport – Avere contro un centauro come lo spagnolo è sempre uno svantaggio ma dipenderà anche da come la Honda riuscirà a gestire lui e Marquez. Ma un grande team è capace di controllare due grandi piloti. Noi, dal canto nostro, aspettiamo l’arrivo di Petrucci che dovrà compiere un salto di qualità. Io sono certo che alzerà il suo livello“.

Non vi saranno però cambiamenti per quanto riguarda Andrea Dovizioso, sottolinea il Team Manager: “Lui ha acquisito una grande consapevolezza dei propri mezzi: se può, vince, altrimenti è comunque a podio. Nel 2017 è molto maturato e di sicuro non tornerà indietro. Mi aspetto che nel 2019 lotti per il Mondiale e che non faccia gli stessi errori di quest’anno. Ha tutte le capacità per riuscirvi“.

E poi sul rimpianto di aver visto partire un campione come il maiorchino, Tardozzi rivela: “Abbiamo sbagliato tutti e tutti ci rimetteremo qualcosa. Chi ci guadagna è la Honda. Di sicuro, noi terremo presente certe cose per il futuro, non siamo stupidi. Jorge ci rimetterà perché da noi ha trovato una famiglia che lo segue e una squadra che gli dà quello che vuole. In Honda dovrà ricominciare da zero e adattarsi in fretta alla nuova moto“.













Foto: Valerio Origo