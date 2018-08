MotoGP: Cal Crutchlow rinnova il contratto con la LCR Honda fino al 2020

Il quadro della griglia della prossima MotoGP va delineandosi. Dopo gli annunci e le ufficializzazioni dei grossi calibri, con il passaggio di Jorge Lorenzo in Honda al fianco di Marc Marquez ad aver stupito tutti, arriva alla vigilia del weekend del dodicesimo round del Mondiale 2018 la conferma del rinnovo del britannico Cal Crutchlow con il team LCR Honda. Nell’appuntamento di casa per Cal, a Silverstone (Gran Bretagna), è giunta una notizia che, visto quanto era già accaduto, era assai prevedibile.

Crutchlow, nel team satellite di Lucio Cecchinello dal 2015 con 3 vittorie e 7 podi all’attivo, continuerà la propria esperienza con la moto nipponica fino al 2020 e le motivazioni per perseguire questo progetto in comune ci sono: “Sono molto contento di rinnovare ed estendere il mio rapporto con Honda e LCR fino al 2020. Tutto il team ha lavorato molto duramente e siamo stati ripagati con buoni risultati e continueremo così, ne sono sicuro. Come ho detto in passato, ho il miglior supporto possibile da Honda. Lucio (Cecchinello ndr.) e il suo team fanno un lavoro eccellente per darmi una moto competitiva ogni fine settimana” (fonte: Sky Sport).

Altrettanto soddisfatto anche il Team Principal Cecchinello: “Siamo molto felici di continuare il rapporto con Cal almeno fino al 2020. Credo che abbia dimostrato un talento impressionante sin dal suo arrivo nel 2015 e, ancora una volta, voglio ringraziarlo per i risultati che abbiamo raggiunto insieme finora. Il team continuerà a supportarlo nel modo migliore insieme alla preziosa collaborazione di HRC e dei partner“.













