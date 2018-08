Motocross, GP Belgio MX2 2018: Jorge Prado fa doppietta a Lommel e vola a +28 punti su Jonass

Jorge Prado domina il Gran Premio del Belgio della MX2 di Lommel e inizia ad allungare in maniera sensibile in classifica generale ai danni del lettone Pauls Jonass che, nelle due manche odierne, ha davvero faticato. Il divario tra i due adesso parla di 28 punti, con lo spagnolo che sembra ormai lanciato verso il titolo nel Mondiale MX2 2018.

LA CRONACA

In Gara-1 lo spagnolo Jorge Prado (KTM) ha preceduto lo statunitense Thomas Covington (Husqvarna) di 11.439 secondi, e il danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) di 21.141. Solamente quarto, invece, il lettone Pauls Jonass (KTM) distante oltre mezzo minuto dal suo rivale numero uno per il tiolo. Quinta posizione per l’olandese Calvin Vlaanderen a 33.899, sesta per il britannico Conrad Mewse (KTM) a 45.443, settima per il belga Jago Geerts (Yamaha) a 56.360, ottava per il britannico Adam Sterry (Kawasaki) a 1:02, nona per il nostro Michele Cervellin (Yamaha) a 1:07, decima per il belga Brent van Doninck (Husqvarna) a 1:11. Chiude 21esimo, invece, Simone Furlotti (Yamaha) ad un giro di distacco, mentre Morgan Lesiardo (KTM) chiude all’ultimo posto, per colpa del ritiro dopo 7 tornate.

In Gara-2 ancora un monologo per Jorge Prado che chiude la manche in scioltezza con 4.083 su Jago Geerts, 12.715 su Thomas Covington e 21.133 su Thomas Kjer Olsen. Quinta posizione per il britannico Ben Watson (Yamaha) a 24.378, mentre è solamente sesto Pauls Jonass. Il campione del mondo in carica, infatti, è autore di una pessima partenza che lo manda addirittura in 12esima piazza. La sua risalita non va oltre i 39.784 di distacco da Prado. Settimo conclude Calvin Vlaanderen a 52.172, ottavo Conrad Mewse a 59.965, nono per Adam Sterry a 1:06 e decimo per lo statunitense Marshal Weltin a 1:21. Gli italiani: 16esima posizione per Morgan Lesiardo a un giro, 21esimo per Simone Furlotti con il medesimo distacco, mentre è 25esimo Michele Cervellin, ritirato dopo 5 tornate.

CLASSIFICA GENERALE MONDIALE MX2 2018

1 JORGE PRADO KTM 645 PUNTI

2 PAULS JONASS KTM 617 PUNTI

3 THOMAS KJER OLSEN HUS 492 PUNTI

4 BEN WATSON YAM 453 PUNTI

5 CALVIN VLAANDEREN HOND 444 PUNTI

6 THOMAS COVINGTON HUS 417 PUNTI

7 JAGO GEERTS YAM 346 PUNTI

8 MICHELE CERVELLIN YAM 291 PUNTI

