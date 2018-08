Moto3, GP Repubblica Ceca 2018: risultato e classifica prove libere 1. Philipp Oettl davanti a tutti, Marco Bezzecchi decimo

Inizia nel segno di Philipp Oettl il GP della Repubblica Ceca di Moto3. Il tedesco ha chiuso con il miglior tempo le prime prove libere sul circuito di Brno, con un crono di 2’09″194. Oettl ha ottenuto al sua miglior prestazione proprio nel finale, scalzando il leader del Mondiale Jorge Martin, secondo a tre decimi.

Le FP1 sono state proprio nel segno dello spagnolo, a lungo davanti a tutti ma protagonista di una brutta caduta a pochi minuti dalla bandiera a scacchi dalla quale si è rialzato tenendosi il polso sinistro.

Con il terzo tempo troviamo il britannico John McPhee, davanti allo spagnolo Aron Canet. Per trovare il primo italiano, invece, dobbiamo scendere fino alla sesta posizione, dove a sette decimi da Oettl c’è Nicolò Bulega, preceduto di pochi millesimi dal padrone di casa Jakub Kornfeil. Bene in ottava posizione Lorenzo Dalla Porta, davanti ad Andrea Migno e Marco Bezzecchi, che comincia un weekend delicato per la classifica (è a -7 da Martin) con il decimo tempo a un secondo di ritardo.

La classifica delle prove libere 1 di Moto3 del GP della Repubblica Ceca

1 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 215.0 2’09.194

2 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 218.4 2’09.533 0.339 / 0.339

3 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 216.1 2’09.614 0.420 / 0.081

4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.8 2’09.640 0.446 / 0.026

5 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 215.3 2’09.895 0.701 / 0.255

6 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.3 2’09.947 0.753 / 0.052

7 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 220.3 2’10.009 0.815 / 0.062

8 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 223.1 2’10.034 0.840 / 0.025

9 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 217.4 2’10.182 0.988 / 0.148

10 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 217.3 2’10.259 1.065 / 0.077

11 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 214.7 2’10.304 1.110 / 0.045

12 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 213.5 2’10.406 1.212 / 0.102

13 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 218.5 2’10.585 1.391 / 0.179

14 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 217.9 2’10.608 1.414 / 0.023

15 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 216.9 2’10.628 1.434 / 0.020

16 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 218.0 2’10.629 1.435 / 0.001

17 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 215.6 2’10.666 1.472 / 0.037

18 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 216.0 2’10.673 1.479 / 0.007

19 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 212.0 2’10.693 1.499 / 0.020

20 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 219.8 2’10.758 1.564 / 0.065

21 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 219.9 2’10.790 1.596 / 0.032

22 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 220.0 2’10.791 1.597 / 0.001

23 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 216.4 2’10.795 1.601 / 0.004

24 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.5 2’10.839 1.645 / 0.044

25 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 214.9 2’10.855 1.661 / 0.016

26 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 215.0 2’11.528 2.334 / 0.673

27 15 Filip SALAC CZE Cuna de Campeones Czech Talent KTM 215.2 2’11.844 2.650 / 0.316

28 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.0 2’12.093 2.899 / 0.249

29 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 216.6 2’13.050 3.856 / 0.957













