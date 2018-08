Moto3, GP Repubblica Ceca 2018: Jorge Martin salterà la gara! Frattura al radio: anche l’Austria è a rischio

La Moto3 perde subito uno dei protagonisti al ritorno dalle vacanze. Jorge Martin si è procurato la frattura del radio del braccio sinistro nel corso delle prove libere 1 del GP della Repubblica Ceca e sarà costretto a saltare l’intero weekend. Lo spagnolo è caduto nel corso degli ultimi minuti delle FP1, atterrando pesantemente sul braccio sinistro dopo un brutto high side.

Potentially BIG moment in the #Moto3 Championship 😮@88jorgemartin is thrown from his Honda and looks in a bit of discomfort 😣#CzechGP pic.twitter.com/jiU1c2fC75 — MotoGP™🇨🇿🏁 (@MotoGP) August 3, 2018

Martin si è subito stretto il polso sinistro, dolorante, e tornato ai box è stato immediatamente portato al centro medico, dove è stata riscontrata la frattura intrarticolare del radio sinistro. La conferma è arrivata direttamente dal responsabile medico, il dottor Angel Charte, che ha rivelato che il leader del Mondiale Moto3 avrà bisogno di un’operazione per risolvere il danno, che potrebbe avvenire già in giornata, dopo il trasferimento a Barcellona. Il medico spagnolo ha anticipato che non sarà un intervento semplice, per il tipo di frattura e per la zona coinvolta, per cui non è possibile al momento fare una previsione sui tempi di recupero. Quello che è certo è che Martin salterà l’appuntamento di Brno, ma anche il GP d’Austria, in programma già la prossima settimana, è a forte rischio.

Una vera sfortuna per il pilota del team Gresini, leader del Mondiale di Moto3 con 7 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi. Già l’anno scorso, infatti, Martin era stato vittima di un infortunio, al Sachsenring, procurandosi la frattura di una caviglia e saltando, oltre alla gara tedesca, anche quella di Brno, come quest’anno.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@osport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo