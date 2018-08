Moto3, GP Austria 2018: risultati e classifica qualifiche. Pole di Marco Bezzecchi, stoico Martin in seconda posizione

E’ del nostro Marco Bezzecchi la pole position del GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Il centauro italiano della KTM ha ottenuto il miglior tempo di 1’38″617 in un turno molto particolare nel quale la pista, inizialmente bagnata, si è asciugata progressivamente, permettendo ai centauri di montare le gomme slick e spingere. Per il “Bez” è la prima pole in carriera nel Motomondiale e domani le sue chance per centrare il bersaglio grosso sono molte.

Tuttavia, doveroso riconoscere le qualità di Jorge Martin, secondo in campionato a tre punti da Bezzecchi, che con il polso fratturato a Brno (nell’ultimo weekend) e reduce da un’operazione chirurgica effettuata cinque giorni fa, ha saputo portare la propria Honda in seconda piazza ad appena 78 millesimi dall’italiano. Una prestazione davvero incredibile per l’iberico, anche se in corsa non sarà facile per le sue condizioni fisiche. Terzo tempo per l’altro spagnolo Albert Arenas (a +0″638).

In evidenza anche il nostro Tony Arbolino che sulla Honda (Marinelli Snipers Team) si è ben distinto piazzandosi in quinta posizione, con 931 millesimi di ritardo da leader, alle spalle dell’iberico Aron Canet (Honda) a +0″883. A completare il quadro della top10 un altro spagnolo Marcos Ramirez (sesto), in sella alla KTM (Bester Capital Dubai), il tedesco Philipp Oettl (settimo) su un’altra KTM (Sudmetal Schedl GP Racing), il nostro Enea Bastianini (ottavo) sulla Honda (Leopard Racing) e Adam Norrodin in sella all’altra moto di Tokyo del Team Petronas Sprinta Racing.

ORDINE DEI TEMPI – QUALIFICHE GP AUSTRIA 2018 – MOTO3

1 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 1’38.617 14 14 211.2

2 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’38.695 17 17 0.078 0.078 214.5

3 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’39.255 18 18 0.638 0.560 214.3

4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’39.500 21 21 0.883 0.245 209.0

5 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 1’39.548 20 20 0.931 0.048 214.0

6 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 1’39.876 12 12 1.259 0.328 209.7

7 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 1’39.901 16 16 1.284 0.025 210.4

8 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 1’40.022 17 18 1.405 0.121 211.4

9 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 1’40.125 16 16 1.508 0.103 209.0

10 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’40.295 17 17 1.678 0.170 211.4

11 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’40.406 17 17 1.789 0.111 212.4

12 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’40.420 17 17 1.803 0.014 206.4

13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’40.494 17 17 1.877 0.074 209.8

14 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’40.496 19 19 1.879 0.002 209.8

15 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’40.608 20 20 1.991 0.112 211.9

16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’40.712 17 17 2.095 0.104 211.5

17 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’40.759 17 17 2.142 0.047 206.3

18 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’40.848 17 17 2.231 0.089 212.0

19 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’40.944 18 18 2.327 0.096 207.9

20 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’40.996 20 20 2.379 0.052 211.1

21 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 1’41.127 16 16 2.510 0.131 210.6

22 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’41.779 17 19 3.162 0.652 209.5

23 73 Maximilian KOFLER AUT Motosport Kofler KTM 1’42.171 19 19 3.554 0.392 211.5

24 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 1’42.362 21 21 3.745 0.191 210.2

25 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 1’42.501 17 17 3.884 0.139 213.2

26 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team HONDA 1’43.361 15 17 4.744 0.860 206.3

27 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’43.945 19 22 5.328 0.584 210.4

28 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’43.993 18 20 5.376 0.048 212.0

29 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 1’45.474 7 14 6.857 1.481 210.4













foto: Valerio Origo