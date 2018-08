Moto3, GP Austria 2018: risultati e classifica prove libere 1. Jaume Masiá il più veloce. Bezzecchi secondo, Martin è 23°

Jaume Masiá è il migliore delle prove libere 1 del GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Il pilota della KTM (Bester Capital Dubai) ha fermato il cronometro in 1’37″218 confermando quanto la moto austriaca vada forte su questo tracciato. Una pista “Stop&Go“, come viene definita in gergo, fatta di accelerazioni e frenate importanti in cui il motore è fondamentale.

Lo spagnolo ha preceduto l’altra KTM del team Redox PruestelGP di Marco Bezzecchi, molto a proprio agio su questa pista dove anche la sua guida sembra essere favorita. Il romagnolo, tornato in vetta alla graduatoria iridata con 3 punti di vantaggio sullo spagnolo Jorge Martin, vorrà approfittare dei guai fisici dell’avversario per allungare in classifica generale. Martin, dichiarato “fit” dai medici, ha deciso di salire in sella alla sua Honda (Team Gresini), nonostante la frattura al polso, verificando le proprie condizioni e concludendo il turno in 23esima piazza (1’38″744). E’ chiaro che l’obiettivo dell’iberico sarà quello di fare dei punti in questo round, per non perdere terreno dai rivali.

Terzo crono per l’altro pilota italiano del Leopard Racing Lorenzo Dalla Porta, primo pilota Honda nell’ordine dei tempi, anch’egli molto in feeling con il circuito: 1’37″524 per lui. A seguire il tedesco Philipp Oettl (KTM) quarto (1’37″573), il britannico John McPhee (KTM) quinto (1’37″626) e il nostro Enea Bastianini, che sull’altra Honda del Leopard Racing si è fermato a 431 millesimi dal leader della graduatoria. Settima piazza per un buon Nicolò Bulega (1’37″806) con la KTM dello Sky Racing Team VR46, mentre completano la top10 il ceco Jakub Kornfeil (1’37″902) in sella alla KTM, il nipponico Kazuki Masaki (KTM) con il tempo di 1’37″912 e lo spagnolo Albert Arenas (KTM) in 1’37″929.

ORDINE DEI TEMPI – PROVE LIBERE 1 – GP D’AUSTRIA 2018 – MOTO3

1 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’37.218 17 18 210.2

2 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 1’37.299 16 16 0.081 0.081 210.7

3 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’37.524 17 18 0.306 0.225 214.7

4 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 1’37.573 18 19 0.355 0.049 212.6

5 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 1’37.626 16 17 0.408 0.053 214.8

6 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 1’37.649 16 18 0.431 0.023 214.5

7 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’37.806 17 17 0.588 0.157 211.7

8 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’37.902 18 18 0.684 0.096 215.0

9 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 1’37.912 16 17 0.694 0.010 212.5

10 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’37.929 17 17 0.711 0.017 210.8

11 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’38.022 17 17 0.804 0.093 212.5

12 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 1’38.032 14 15 0.814 0.010 213.7

13 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’38.338 17 17 1.120 0.306 210.3

14 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team HONDA 1’38.447 16 16 1.229 0.109 213.2

15 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 1’38.467 12 15 1.249 0.020 212.2

16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’38.533 15 15 1.315 0.066 209.7

17 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’38.536 18 19 1.318 0.003 209.1

18 73 Maximilian KOFLER AUT Motosport Kofler KTM 1’38.624 15 16 1.406 0.088 214.9

19 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 1’38.638 10 10 1.420 0.014 213.5

20 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.727 17 17 1.509 0.089 211.0

21 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’38.735 18 18 1.517 0.008 212.2

22 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’38.736 16 18 1.518 0.001 211.1

23 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’38.744 10 10 1.526 0.008 209.5

24 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 1’38.862 17 17 1.644 0.118 213.5

25 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’38.952 19 19 1.734 0.090 207.3

26 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 1’39.014 15 16 1.796 0.062 212.0

27 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 1’39.068 17 18 1.850 0.054 210.0

28 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’39.340 18 18 2.122 0.272 212.5

29 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’39.384 18 20 2.166 0.044 215.2

30 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’39.420 10 19 2.202 0.036 212.3













FOTOCATTAGNI