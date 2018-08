Moto2, GP Repubblica Ceca 2018: risultato e classifica prove libere 3. Francesco Bagnaia sfreccia davanti a Luca Marini, settimo Miguel Oliveira

Francesco Bagnaia ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 3 del GP della Repubblica Ceca di Moto2. Pecco, leader del Mondiale, ha fermato il cronometro a 2’02″643, confermandosi veloce sul circuito di Brno e favorito per le qualifiche di oggi (ore 15.05). La forza di Bagnaia, oltre che nel suo talento, sta anche in una moto davvero performante quest’anno. Lo dimostra la crescita evidente di Luca Marini, oramai in pianta stabile tra i primi. Il fratello di Valentino Rossi, infatti, si è piazzato in seconda posizione a soli 92 millesimi dal compagno di squadra nello Sky Racing Team VR46.

È stata una FP3 particolarmente proficua per Bagnaia, perché il giovane ne ha approfittato anche per testare il passo gara, facendo una simulazione abbastanza lunga con un ritmo davvero convincente.

La terza posizione dello spagnolo Alex Marquez è distante tre decimi, seguito da vicino dal connazionale Iker Lecuona e dal tedesco Marcel Schrotter, ieri il più veloce e capace di sorprendere oggi in qualifica. Lo spagnolo Joan Mir è quinto, pochi millesimi meglio rispetto al portoghese Miguel Oliveira. Il rivale principale di Bagnaia nella lotta iridata ha mostrato un netto miglioramento rispetto a ieri, ma paga comunque mezzo secondo da Pecco.

Bene in ottava posizione Romano Fenati, con Andrea Locatelli in decima. Tra i due italiani c’è l’australiano Remy Gardner. Altri italiani bussano alla porta della top ten. Mattia Pasini ha chiuso un po’ più indietro rispetto a ieri, 11°, poco davanti rispetto a Lorenzo Baldassarri.

La classifica delle prove libere 3 del GP della Repubblica Ceca di Moto2

1 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 254.5 2’02.643

2 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 253.6 2’02.735 0.092 / 0.092

3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 253.8 2’03.015 0.372 / 0.280

4 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 252.6 2’03.065 0.422 / 0.050

5 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 254.2 2’03.129 0.486 / 0.064

6 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 254.9 2’03.157 0.514 / 0.028

7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 255.8 2’03.216 0.573 / 0.059

8 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 255.0 2’03.239 0.596 / 0.023

9 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 253.2 2’03.244 0.601 / 0.005

10 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 252.7 2’03.364 0.721 / 0.120

11 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 254.7 2’03.412 0.769 / 0.048

12 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 254.8 2’03.482 0.839 / 0.070

13 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.8 2’03.548 0.905 / 0.066

14 20 Fabio QUARTARARO FRA Boost – Speed Up Racing Speed Up 256.1 2’03.570 0.927 / 0.022

15 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 250.1 2’03.612 0.969 / 0.042

16 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 252.7 2’03.618 0.975 / 0.006

17 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 254.7 2’03.657 1.014 / 0.039

18 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 252.8 2’03.745 1.102 / 0.088

19 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 255.7 2’03.793 1.150 / 0.048

20 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.8 2’03.823 1.180 / 0.030

21 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 253.8 2’03.831 1.188 / 0.008

22 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 254.0 2’04.043 1.400 / 0.212

23 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 251.5 2’04.067 1.424 / 0.024

24 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 257.0 2’04.233 1.590 / 0.166

25 52 Danny KENT GBR Boost – Speed Up Racing Speed Up 254.8 2’04.308 1.665 / 0.075

26 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 252.3 2’04.318 1.675 / 0.010

27 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 251.5 2’04.424 1.781 / 0.106

28 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 254.7 2’04.724 2.081 / 0.300

29 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 253.4 2’05.124 2.481 / 0.400

30 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 251.4 2’05.355 2.712 / 0.231

31 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 252.5 2’05.385 2.742 / 0.030

32 55 Alejandro MEDINA SPA SAG Team Kalex 253.2 2’05.434 2.791 / 0.049

33 12 Sheridan MORAIS POR Willi Race Racing Team Kalex 252.7 2’05.590 2.947 / 0.156













alessandro.tarallo@osport.it

FOTOCATTAGNI