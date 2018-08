Marc Marquez, GP Gran Bretagna 2018: “Anche se ho margine in classifica voglio attaccare e vincere”

Marc Marquez è pronto a vincere a Silverstone e chiudere in (largo) anticipo ogni discorso a livello di titolo iridato. Il campione del mondo in carica è pronto a battagliare con le Ducati,e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della MotoGP. “Come sempre continuerò ad attaccare, seguendo il mio stile, perchè credo che sia il miglior modo di difendersi ed approcciare alle gare, in generale. Sono reduce da un weekend molto positivo in Austria dove ho conquistato punti importanti per la classifica generale e dove mi sono sentito bene con la moto. Ho lottato fino alla conclusione contro Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso e per poco non riuscivo a vincere. Ho ottime basi e voglio confermarmi”.

Se al Red Bull Ring ed a Brno il gradino più alto del podio è sfuggito, le intenzioni sono ben differenti in questa occasione, e il numero 93 farà di tutto per centrare il successo su un circuito nel quale, tuttavia, non ha mai avuto troppa fortuna. “So che ho tanti punti di vantaggio in classifica generale, ma tutto questo è da mettersi alle spalle e pensare solamente a Silverstone, dato che le incognite saranno numerose. C’è un nuovo asfalto che, a quanto hanno detto i piloti della Formula Uno non è troppo levigato, mentre le previsioni meteo sembrano abbastanza buone, per cui non dovremo fare altro che lavorare bene, sin da domani. Come ogni occasione sarà fondamentale capire il comportamento delle gomme e la loro aderenza. Dal mio punto di vista è fondamentale approcciare bene al weekend sotto questi aspetti per arrivare a qualifiche e gara con le idee chiare. L’obiettivo è la vittoria, ma anche un podio non sarebbe certo da buttare per avvicinarmi al titolo”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI