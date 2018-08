LIVE Vuelta a España 2018, prima tappa Malaga-Malaga in DIRETTA: che battaglia a cronometro, Fabio Aru sfida i big

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 8 km a Malaga. La 73ma edizione della corsa spagnola si apre con un’avvincente sfida contro il tempo per la conquista della prima maglia rossa. Il percorso quasi totalmente pianeggiante agevolerà gli specialisti e sarà quindi una battaglia sul filo dei secondi per il primato.

Il favorito numero uno sulla carta sarà l’australiano Rohan Dennis, ma il campione europeo Victor Campenaerts e il polacco Michal Kwiatkowski sono pronti a dargli filo da torcere. Sarà interessante poi capire quali saranno i distacchi tra i big, con il nostro Fabio Aru pronto a iniziare al meglio, mentre Vincenzo Nibali, l’ultimo a prendere il via, avrà modo di testare subito la propria condizione.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa della Vuelta a España 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 17.00. Buon divertimento! (Foto: Valerio Origo)

La tappa di oggi – L'ordine di partenza













