Classifica Vuelta a España 2018: Rohan Dennis indossa la prima maglia rossa. Vicini tutti i big, ci sono Aru e Nibali

Rohan Dennis ha vinto la prima tappa della Vuelta a Espana 2018, una cronometro di otto chilometri lungo le strade di Malaga, e ha così indossato la prima maglia rossa. L’australiano della BMC si è imposto con 6 secondi di vantaggio su Michal Kwiatkowski e 7 su Victor Campenaerts, gli annunciati rivali della vigilia. Vicini tra loro tutti i big, spicca in particolar modo Alejandro Valverde mentre Fabio Aru e Vincenzo Nibali sono separati tra loro da solo un secondo, a 39” e 40” dal vincitore.

CLASSIFICA VUELTA DI SPAGNA 2018 (dopo la prima tappa):

RANK RIDER RIDER NO. TEAM TIMES GAP B P

1 ROHAN DENNIS 34 BMC RACING TEAM 00H 09′ 39” – – –

2 MICHAL KWIATKOWSKI 145 TEAM SKY 00H 09′ 45” + 00H 00′ 06” – –

3 VICTOR CAMPENAERTS 63 LOTTO SOUDAL 00H 09′ 46” + 00H 00′ 07” – –

4 NELSON OLIVEIRA 87 MOVISTAR TEAM 00H 09′ 56” + 00H 00′ 17” – –

5 DYLAN VAN BAARLE 148 TEAM SKY 00H 09′ 59” + 00H 00′ 20” – –

6 ALESSANDRO DE MARCHI 33 BMC RACING TEAM 00H 10′ 00” + 00H 00′ 21” – –

7 JONATHAN CASTROVIEJO 142 TEAM SKY 00H 10′ 00” + 00H 00′ 21” – –

8 SIMON GESCHKE 153 TEAM SUNWEB 00H 10′ 00” + 00H 00′ 21” – –

9 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN – MERIDA 00H 10′ 01” + 00H 00′ 22” – –

10 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 00H 10′ 01” + 00H 00′ 22” – –

11 DYLAN TEUNS 37 BMC RACING TEAM 00H 10′ 01” + 00H 00′ 22” – –

12 FABIO FELLINE 165 TREK – SEGAFREDO 00H 10′ 01” + 00H 00′ 22” – –

13 BENJAMIN THOMAS 57 GROUPAMA – FDJ 00H 10′ 02” + 00H 00′ 23” – –

14 ANDREY AMADOR 82 MOVISTAR TEAM 00H 10′ 02” + 00H 00′ 23” – –

15 BRENT BOOKWALTER 32 BMC RACING TEAM 00H 10′ 02” + 00H 00′ 23” – –

16 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 00H 10′ 03” + 00H 00′ 24” – –

17 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 3 BAHRAIN – MERIDA 00H 10′ 03” + 00H 00′ 24” – –

18 TAO GEOGHEGAN HART 143 TEAM SKY 00H 10′ 03” + 00H 00′ 24” – –

19 SEBASTIAN LANGEVELD 114 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 10′ 04” + 00H 00′ 25” – –

20 BAUKE MOLLEMA 161 TREK – SEGAFREDO 00H 10′ 06” + 00H 00′ 27” – –

21 JOSEPH ROSSKOPF 36 BMC RACING TEAM 00H 10′ 07” + 00H 00′ 28” – –

22 DAMIEN HOWSON 75 MITCHELTON – SCOTT 00H 10′ 07” + 00H 00′ 28” – –

23 MARTIJN TUSVELD 157 TEAM SUNWEB 00H 10′ 07” + 00H 00′ 28” – –

24 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 00H 10′ 08” + 00H 00′ 29” – –

25 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA – HANSGROHE 00H 10′ 08” + 00H 00′ 29” – –

26 JELLE WALLAYS 68 LOTTO SOUDAL 00H 10′ 08” + 00H 00′ 29” – –

27 LAURENS DE PLUS 93 QUICK – STEP FLOORS 00H 10′ 08” + 00H 00′ 29” – –

28 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL – JUMBO 00H 10′ 08” + 00H 00′ 29” – –

29 STEPHEN CUMMINGS 103 TEAM DIMENSION DATA 00H 10′ 08” + 00H 00′ 29” – –

30 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON – SCOTT 00H 10′ 08” + 00H 00′ 29” – –

31 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 00H 10′ 09” + 00H 00′ 30” – –

32 ALEXANDER EDMONDSON 73 MITCHELTON – SCOTT 00H 10′ 09” + 00H 00′ 30” – –

33 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 22 ASTANA PRO TEAM 00H 10′ 09” + 00H 00′ 30” – –

34 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 00H 10′ 09” + 00H 00′ 30” – –

35 ILNUR ZAKARIN 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 10′ 09” + 00H 00′ 30” – –

36 MATTHIAS BRÄNDLE 163 TREK – SEGAFREDO 00H 10′ 10” + 00H 00′ 31” – –

37 KASPER ASGREEN 92 QUICK – STEP FLOORS 00H 10′ 10” + 00H 00′ 31” – –

38 PAVEL SIVAKOV 147 TEAM SKY 00H 10′ 10” + 00H 00′ 31” – –

39 LARS BOOM 133 TEAM LOTTO NL – JUMBO 00H 10′ 12” + 00H 00′ 33” – –

40 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK – STEP FLOORS 00H 10′ 13” + 00H 00′ 34” – –

41 RAFAL MAJKA 45 BORA – HANSGROHE 00H 10′ 13” + 00H 00′ 34” – –

42 LUKAS PÖSTLBERGER 47 BORA – HANSGROHE 00H 10′ 13” + 00H 00′ 34” – –

43 NICOLAS ROCHE 35 BMC RACING TEAM 00H 10′ 14” + 00H 00′ 35” – –

44 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 00H 10′ 14” + 00H 00′ 35” – –

45 WINNER ANDREW ANACONA 83 MOVISTAR TEAM 00H 10′ 14” + 00H 00′ 35” – –

46 DRIES DEVENYNS 94 QUICK – STEP FLOORS 00H 10′ 14” + 00H 00′ 35” – –

47 RYAN GIBBONS 105 TEAM DIMENSION DATA 00H 10′ 14” + 00H 00′ 35” – –

48 VALERIO CONTI 174 UAE TEAM EMIRATES 00H 10′ 14” + 00H 00′ 35” – –

49 LÉO VINCENT 58 GROUPAMA – FDJ 00H 10′ 15” + 00H 00′ 36” – –

50 MARK PADUN 5 BAHRAIN – MERIDA 00H 10′ 15” + 00H 00′ 36” – –

51 RETO HOLLENSTEIN 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 10′ 15” + 00H 00′ 36” – –

52 GIANLUCA BRAMBILLA 162 TREK – SEGAFREDO 00H 10′ 17” + 00H 00′ 38” – –

53 MARKEL IRIZAR ARAMBURU 166 TREK – SEGAFREDO 00H 10′ 17” + 00H 00′ 38” – –

54 GEORG PREIDLER 55 GROUPAMA – FDJ 00H 10′ 17” + 00H 00′ 38” – –

55 MICHAEL ALBASINI 72 MITCHELTON – SCOTT 00H 10′ 17” + 00H 00′ 38” – –

56 ALEXANDRE GENIEZ 16 AG2R LA MONDIALE 00H 10′ 17” + 00H 00′ 38” – –

57 DANIEL MARTIN 176 UAE TEAM EMIRATES 00H 10′ 17” + 00H 00′ 38” – –

58 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 00H 10′ 17” + 00H 00′ 38” – –

59 FABIO ARU 171 UAE TEAM EMIRATES 00H 10′ 18” + 00H 00′ 39” – –

60 SIMON CLARKE 112 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 10′ 19” + 00H 00′ 40” – –

61 AMANUEL GHEBREIGZABHIER WERKILUL 104 TEAM DIMENSION DATA 00H 10′ 19” + 00H 00′ 40” – –

62 RUDY MOLARD 54 GROUPAMA – FDJ 00H 10′ 19” + 00H 00′ 40” – –

63 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 00H 10′ 19” + 00H 00′ 40” – –

64 ADAM YATES 78 MITCHELTON – SCOTT 00H 10′ 19” + 00H 00′ 40” – –

65 VINCENZO NIBALI 1 BAHRAIN – MERIDA 00H 10′ 19” + 00H 00′ 40” – –

66 LUIS GUILLERMO MAS BONET 194 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 00H 10′ 19” + 00H 00′ 40” – –

67 FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI 38 BMC RACING TEAM 00H 10′ 20” + 00H 00′ 41” – –

68 PIETER SERRY 98 QUICK – STEP FLOORS 00H 10′ 20” + 00H 00′ 41” – –

69 ALEXIS GOUGEARD 17 AG2R LA MONDIALE 00H 10′ 21” + 00H 00′ 42” – –

70 TIESJ BENOOT 61 LOTTO SOUDAL 00H 10′ 21” + 00H 00′ 42” – –

71 GEORGE BENNETT 132 TEAM LOTTO NL – JUMBO 00H 10′ 21” + 00H 00′ 42” – –

72 VEGARD STAKE LAENGEN 175 UAE TEAM EMIRATES 00H 10′ 21” + 00H 00′ 42” – –

73 PIERRE ROLLAND 116 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 10′ 21” + 00H 00′ 42” – –

74 MAXIME MONFORT 66 LOTTO SOUDAL 00H 10′ 21” + 00H 00′ 42” – –

75 DAVIDE VILLELLA 27 ASTANA PRO TEAM 00H 10′ 21” + 00H 00′ 42” – –

76 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 158 TEAM SUNWEB 00H 10′ 21” + 00H 00′ 42” – –

77 DANNY VAN POPPEL 138 TEAM LOTTO NL – JUMBO 00H 10′ 21” + 00H 00′ 42” – –

78 ELIA VIVIANI 91 QUICK – STEP FLOORS 00H 10′ 22” + 00H 00′ 43” – –

79 IMANOL ERVITI 86 MOVISTAR TEAM 00H 10′ 23” + 00H 00′ 44” – –

80 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 10′ 24” + 00H 00′ 45” – –

81 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 141 TEAM SKY 00H 10′ 24” + 00H 00′ 45” – –

82 MITCHELL DOCKER 113 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 10′ 24” + 00H 00′ 45” – –

83 SVEN ERIK BYSTRØM 172 UAE TEAM EMIRATES 00H 10′ 25” + 00H 00′ 46” – –

84 JESUS HERRADA 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 10′ 25” + 00H 00′ 46” – –

85 NICOLA CONCI 164 TREK – SEGAFREDO 00H 10′ 26” + 00H 00′ 47” – –

86 JACK HAIG 74 MITCHELTON – SCOTT 00H 10′ 26” + 00H 00′ 47” – –

87 TIAGO MACHADO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 10′ 26” + 00H 00′ 47” – –

88 RICHARD CARAPAZ 85 MOVISTAR TEAM 00H 10′ 27” + 00H 00′ 48” – –

89 JAY MC CARTHY 46 BORA – HANSGROHE 00H 10′ 27” + 00H 00′ 48” – –

90 THOMAS DE GENDT 64 LOTTO SOUDAL 00H 10′ 28” + 00H 00′ 49” – –

91 EDWARD RAVASI 178 UAE TEAM EMIRATES 00H 10′ 28” + 00H 00′ 49” – –

92 MIKE TEUNISSEN 156 TEAM SUNWEB 00H 10′ 28” + 00H 00′ 49” – –

93 MATTEO TRENTIN 77 MITCHELTON – SCOTT 00H 10′ 28” + 00H 00′ 49” – –

94 HECTOR SAEZ BENITO 218 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 00H 10′ 29” + 00H 00′ 50” – –

95 TOM VAN ASBROECK 117 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 10′ 29” + 00H 00′ 50” – –

96 DANIEL MORENO FERNANDEZ 115 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 10′ 29” + 00H 00′ 50” – –

97 RICHIE PORTE 31 BMC RACING TEAM 00H 10′ 30” + 00H 00′ 51” – –

98 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 144 TEAM SKY 00H 10′ 30” + 00H 00′ 51” – –

99 DARIO CATALDO 23 ASTANA PRO TEAM 00H 10′ 30” + 00H 00′ 51” – –

100 IGOR ANTON HERNANDEZ 102 TEAM DIMENSION DATA 00H 10′ 30” + 00H 00′ 51” – –

101 IVAN GARCIA CORTINA 2 BAHRAIN – MERIDA 00H 10′ 30” + 00H 00′ 51” – –

102 JAI HINDLEY 154 TEAM SUNWEB 00H 10′ 31” + 00H 00′ 52” – –

103 DAVIDE FORMOLO 44 BORA – HANSGROHE 00H 10′ 32” + 00H 00′ 53” – –

104 NIKITA STALNOV 26 ASTANA PRO TEAM 00H 10′ 32” + 00H 00′ 53” – –

105 MAURITS LAMMERTINK 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 10′ 32” + 00H 00′ 53” – –

106 BJORG LAMBRECHT 65 LOTTO SOUDAL 00H 10′ 33” + 00H 00′ 54” – –

107 SALVATORE PUCCIO 146 TEAM SKY 00H 10′ 33” + 00H 00′ 54” – –

108 DANIELE BENNATI 84 MOVISTAR TEAM 00H 10′ 33” + 00H 00′ 54” – –

109 JHONATAN RESTREPO VALENCIA 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 10′ 33” + 00H 00′ 54” – –

110 MERHAWI KUDUS 107 TEAM DIMENSION DATA 00H 10′ 34” + 00H 00′ 55” – –

111 FLORIS DE TIER 134 TEAM LOTTO NL – JUMBO 00H 10′ 34” + 00H 00′ 55” – –

112 SIMONE CONSONNI 173 UAE TEAM EMIRATES 00H 10′ 35” + 00H 00′ 56” – –

113 LOUIS MEINTJES 101 TEAM DIMENSION DATA 00H 10′ 36” + 00H 00′ 57” – –

114 JESUS EZQUERRA MUELA 185 BURGOS BH 00H 10′ 36” + 00H 00′ 57” – –

115 SIMONE PETILLI 177 UAE TEAM EMIRATES 00H 10′ 36” + 00H 00′ 57” – –

116 DIEGO RUBIO HERNANDEZ 187 BURGOS BH 00H 10′ 37” + 00H 00′ 58” – –

117 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 217 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 00H 10′ 37” + 00H 00′ 58” – –

118 EDUARD PRADES REVERTER 211 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 00H 10′ 37” + 00H 00′ 58” – –

119 MICHAEL STORER 155 TEAM SUNWEB 00H 10′ 38” + 00H 00′ 59” – –

120 HERMANN PERNSTEINER 7 BAHRAIN – MERIDA 00H 10′ 38” + 00H 00′ 59” – –

121 JULIEN DUVAL 13 AG2R LA MONDIALE 00H 10′ 38” + 00H 00′ 59” – –

122 MICHAEL WOODS 118 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 10′ 38” + 00H 00′ 59” – –

123 MICHAEL MØRKØV 96 QUICK – STEP FLOORS 00H 10′ 38” + 00H 00′ 59” – –

124 LUKA MEZGEC 76 MITCHELTON – SCOTT 00H 10′ 38” + 00H 00′ 59” – –

125 ANDREY ZEITS 28 ASTANA PRO TEAM 00H 10′ 39” + 00H 01′ 00” – –

126 ANTOINE DUCHESNE 53 GROUPAMA – FDJ 00H 10′ 39” + 00H 01′ 00” – –

127 ALEX ARANBURU DEBA 192 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 00H 10′ 40” + 00H 01′ 01” – –

128 STÉPHANE ROSSETTO 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 10′ 40” + 00H 01′ 01” – –

129 FRANCO PELLIZOTTI 6 BAHRAIN – MERIDA 00H 10′ 41” + 00H 01′ 02” – –

130 IAN BOSWELL 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 10′ 41” + 00H 01′ 02” – –

131 THOMAS LEEZER 136 TEAM LOTTO NL – JUMBO 00H 10′ 41” + 00H 01′ 02” – –

132 BEN GASTAUER 15 AG2R LA MONDIALE 00H 10′ 41” + 00H 01′ 02” – –

133 KIEL REIJNEN 168 TREK – SEGAFREDO 00H 10′ 41” + 00H 01′ 02” – –

134 ANTONIO MOLINA CANET 195 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 00H 10′ 42” + 00H 01′ 03” – –

135 JOHANNES FRÖHLINGER 152 TEAM SUNWEB 00H 10′ 42” + 00H 01′ 03” – –

136 JETSE BOL 182 BURGOS BH 00H 10′ 43” + 00H 01′ 04” – –

137 HUBERT DUPONT 11 AG2R LA MONDIALE 00H 10′ 43” + 00H 01′ 04” – –

138 JOSÉ MENDES 181 BURGOS BH 00H 10′ 43” + 00H 01′ 04” – –

139 OMAR FRAILE MATARRANZ 24 ASTANA PRO TEAM 00H 10′ 43” + 00H 01′ 04” – –

140 SANDER ARMEE 62 LOTTO SOUDAL 00H 10′ 44” + 00H 01′ 05” – –

141 NANS PETERS 18 AG2R LA MONDIALE 00H 10′ 44” + 00H 01′ 05” – –

142 JOHANN VAN ZYL 108 TEAM DIMENSION DATA 00H 10′ 44” + 00H 01′ 05” – –

143 NELSON ANDRES SOTO MARTINEZ 198 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 00H 10′ 45” + 00H 01′ 06” – –

144 MIKAEL CHEREL 12 AG2R LA MONDIALE 00H 10′ 45” + 00H 01′ 06” – –

145 TOSH VAN DER SANDE 67 LOTTO SOUDAL 00H 10′ 46” + 00H 01′ 07” – –

146 LUKA PIBERNIK 8 BAHRAIN – MERIDA 00H 10′ 46” + 00H 01′ 07” – –

147 JORGE CUBERO GALVEZ 184 BURGOS BH 00H 10′ 46” + 00H 01′ 07” – –

148 MARC SARREAU 56 GROUPAMA – FDJ 00H 10′ 46” + 00H 01′ 07” – –

149 BERT-JAN LINDEMAN 137 TEAM LOTTO NL – JUMBO 00H 10′ 46” + 00H 01′ 07” – –

150 NICHOLAS JACK WILLIAM SCHULTZ 197 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 00H 10′ 46” + 00H 01′ 07” – –

151 PAVEL KOCHETKOV 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 10′ 47” + 00H 01′ 08” – –

152 LUIS ANGEL MATE MARDONES 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 10′ 48” + 00H 01′ 09” – –

153 MICHAEL SCHWARZMANN 48 BORA – HANSGROHE 00H 10′ 49” + 00H 01′ 10” – –

154 ARITZ BAGUES KALPARSORO 213 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 00H 10′ 49” + 00H 01′ 10” – –

155 FABIO SABATINI 97 QUICK – STEP FLOORS 00H 10′ 49” + 00H 01′ 10” – –

156 JONATHAN LASTRA MARTINEZ 193 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 00H 10′ 50” + 00H 01′ 11” – –

157 GARIKOITZ BRAVO OIARBIDE 215 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 00H 10′ 50” + 00H 01′ 11” – –

158 PABLO TORRES MUIÑO 188 BURGOS BH 00H 10′ 51” + 00H 01′ 12” – –

159 MICKAEL DELAGE 52 GROUPAMA – FDJ 00H 10′ 51” + 00H 01′ 12” – –

160 GIACOMO NIZZOLO 167 TREK – SEGAFREDO 00H 10′ 52” + 00H 01′ 13” – –

161 JOSE HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 10′ 52” + 00H 01′ 13” – –

162 KENNETH VANBILSEN 208 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 10′ 53” + 00H 01′ 14” – –

163 LOIC CHETOUT 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 10′ 54” + 00H 01′ 15” – –

164 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 196 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 00H 10′ 54” + 00H 01′ 15” – –

165 MARCUS BURGHARDT 43 BORA – HANSGROHE 00H 10′ 54” + 00H 01′ 15” – –

166 MATHIAS LE TURNIER 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 10′ 55” + 00H 01′ 16” – –

167 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 214 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 00H 10′ 55” + 00H 01′ 16” – –

168 MIKEL ITURRIA SEGUROLA 216 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 00H 10′ 55” + 00H 01′ 16” – –

169 SEPP KUSS 135 TEAM LOTTO NL – JUMBO 00H 10′ 56” + 00H 01′ 17” – –

170 JOSÉ GONÇALVES 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 10′ 57” + 00H 01′ 18” – –

171 SERGIO PARDILLA BELLON 191 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 00H 10′ 59” + 00H 01′ 20” – –

172 JORDI SIMON CASULLERAS 186 BURGOS BH 00H 11′ 02” + 00H 01′ 23” – –

173 NACER BOUHANNI 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 11′ 13” + 00H 01′ 34” – –

174 JAN HIRT 25 ASTANA PRO TEAM 00H 11′ 13” + 00H 01′ 34” – –

175 JON ABERASTURI IZAGA 212 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 00H 11′ 17” + 00H 01′ 38” – –

176 OSCAR CABEDO CARDA 183 BURGOS BH 00H 11′ 21” + 00H 01′ 42” – –













