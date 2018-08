LIVE US Open 2018 in DIRETTA: i risultati di mercoledì 29 agosto. Aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2018, ultimo Slam dell’anno che si disputa sul cemento a New York. Terza giornata agli US Open 2018 e cominciano oggi i match del secondo turno. Torna in campo Rafa Nadal che se la vedrà con il canadese Vasek Pospisil. Sempre nel tabellone maschile attesa anche per il match tra Andy Murray e Fernando Verdasco, senza dimenticare la sfida che vedrà impegnato Juan Martin Del Potro contro l’americano Kudla. Un mercoledì molto importante per le sorelle Williams, visto che giocano sia Serena sia Venus, soprattutto quest’ultima che affronterà Camila Giorgi. Saranno in totale quattro gli italiani impegnati in questa terza giornata, visto che nel tabellone maschile toccherà anche ad Andreas Seppi (contro Dennis Shapovalov), Paolo Lorenzi (contro Guido Pella), e Lorenzo Sonego (contro Karen Kachanov).

IL PROGRAMMA













foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock