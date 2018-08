US Open 2018, il programma e gli orari di oggi (mercoledì 29 agosto). Come vedere le partite in tv

Terza giornata agli US Open 2018 e cominciano oggi i match del secondo turno. Torna in campo Rafa Nadal che se la vedrà con il canadese Vasek Pospisil. Un mercoledì molto importante per le sorelle Williams, visto che giocano sia Serena sia Venus, soprattutto quest’ultima che affronterà Camila Giorgi.

Saranno quattro gli italiani impegnati in questa terza giornata. Nel tabellone femminile come detto c’è Camila Giorgi, mentre tra gli uomini spazio ad Andreas Seppi, Paolo Lorenzi, e Lorenzo Sonego.

Le partite saranno visibili in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri.

Di seguito l’ordine di gioco completo di domani, lunedì 27 agosto, degli US Open di tennis con l’ora italiana delle sfide.

ARTHUR ASHE STADIUM

dalle 18.00

S. Stephens (USA) [3] vs. A. Kalinina (UKR)

A. Murray (GBR) vs. F. Verdasco (ESP) [31]

dalle 01.00

S. Williams (USA) [17] vs. C. Witthoeft (GER)

R. Nadal (ESP) [1] vs. V. Pospisil (CAN)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

dalle 17.00

T. Maria (GER) vs. E. Svitolina (UKR) [7]

C. Giorgi (ITA) vs. V. Williams (USA) [16]

J. Del Potro (ARG) [3] vs. D. Kudla (USA)

dalle 01.00

J. Sock (USA) [18] vs. N. Basilashvili (GEO)

G. Muguruza (ESP) [12] vs. K. Muchova (CZE)

GRANDSTAND

dalle 17.00

U. Humbert (FRA) vs. S. Wawrinka (SUI)

J. Goerges (GER) [9] vs. E. Makarova (RUS)

J. Isner (USA) [11] vs. N. Jarry (CHI)

M. Sakkari (GRE) [32] vs. S. Kenin (USA)

CAMPO 17

dalle 17.00

V. Azarenka (BLR) vs. D. Gavrilova (AUS) [25]

D. Thiem (AUT) [9] vs. S. Johnson (USA)

J. Chardy (FRA) vs. K. Anderson (RSA) [5]

L. Safarova (CZE) vs. A. Barty (AUS) [18]

CAMPO 5

dalle 17.00

B. Strycova (CZE) [23] vs. L. Arruabarrena (ESP)

M. Raonic (CAN) [25] vs. G. Simon (FRA)

A. Bogdan (ROU) vs. Ka. Pliskova (CZE) [8]

D. Shapovalov (CAN) [28] vs. A. Seppi (ITA)

CAMPO 10

dalle 17.00

D. Medvedev (RUS) vs. S. Tsitsipas (GRE) [15]

Q. Wang (CHN) vs. I. Begu (ROU)

C. Norrie (GBR) vs. D. Lajovic (SRB)

V. King (USA) vs. R. Peterson (SWE)

CAMPO 13

dalle 17.00

V. Lapko (BLR) vs. E. Mertens (BEL) [15]

C. Liu (USA) vs. A. Sevastova (LAT) [19]

T. Fritz (USA) vs. J. Kubler (AUS)

G. Pella (ARG) vs. P. Lorenzi (ITA)

CAMPO 9

dalle 17.00

CAMPO 12

dalle 17.00

N. Hibino (JPN)/O. Kalashnikova (GEO) vs. B. Bencic (SUI)/K. Kozlova (UKR)

P. Gojowczyk (GER)/P. Raja (IND) vs. N. Mektic (CRO)/J. Melzer (AUT)

R. Bopanna (IND) [15]/E. Roger-Vasselin (FRA) [15] vs. M. Baghdatis (CYP)/M. Zverev (GER)

L. Sonego (ITA) vs. K. Khachanov (RUS) [27]













foto: Jimmie 48 / Shutterstock