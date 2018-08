LIVE Tuffi, Europei 2018 in DIRETTA: Batki-Verzotto per il colpaccio, Bertocchi outsider da 3 metri

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI SABATO 11 AGOSTO

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei di tuffi in corso di svolgimento a Glasgow, Scozia. Quest’oggi saranno di scena il trampolino da 3 metri femminile (qualificazioni alle 10:30, finale alle 18) e la piattaforma sincronizzata mista, che vedrà cinque coppie lottare per le medaglie alle 16:30. Per l’Italia, dal trampolino, vedremo tuffarsi Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi; se per la romana si tratta, a nemmeno 16 anni, dell’esordio europeo, per la milanese c’è stata proprio ieri la gioia della medaglia di bronzo nella gara da un metro, dov’è andata a podio per il terzo Europeo di fila. Per quanto riguarda il sincro misto dalla piattaforma, invece, saranno Noemi Batki e Maicol Verzotto a cercare di strappare il miglior risultato possibile in quella che è una gara di particolarmente recente introduzione nel programma continentale.

Foto: Facebook Elena Bertocchi

Quest'oggi si comincia con il trampolino da 3 metri femminile, in cui 22 atlete si giocheranno i 12 posti disponibili in finale.