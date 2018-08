Nuoto di fondo, Europei 2018: il programma di domenica 12 agosto. Orari, tv e tutti gli azzurri in gara

Gli Europei di nuoto in acque libere di Glasgow 2018 (anzi, del Loch Lomond, che è a una quarantina di chilometri) volgono al termine. La chiusura è affidata all’evento di lunga distanza per eccellenza, la 25 km. L’Italia, al femminile, schiererà Aurora Ponselé, già bronzo sui 10 km nel 2014, Arianna Bridi, già quarta nella 5 km, e Martina Grimaldi, che sulla distanza ha vinto l’oro mondiale (Barcellona 2013) ed europeo (Berlino 2014). Per quanto riguarda gli uomini, spazio alla voglia di rivincita di Simone Ruffini, di miglioramento di Matteo Furlan e al 22enne romano Alessio Occhipinti. Ruffini è già stato oro sui 25 km ai Mondiali di Kazan 2015, mentre Furlan ha colto un bronzo e un argento ai Mondiali 2015 e 2017 e ancora un argento agli Europei 2016.

PROGRAMMAZIONE TV

Le gare della quarta giornata del nuoto in acque libere saranno trasmesse in diretta tv sui canali RaiSport ed Eurosport, inoltre sarà disponibile la diretta streaming integrale dell’evento su RaiPlay e su Eurosport Player. OASport vi garantirà la copertura integrale delle gare con la consueta DIRETTA LIVE testuale.

DOMENICA 12 AGOSTO

10:00 25 km

Italiane in gara: Aurora Ponselè, Arianna Bridi, Martina Grimaldi

Italiani in gara: Simone Ruffini, Matteo Furlan, Alessio Occhipinti













Foto: Giorgio Perrottino / Deepbluemedia