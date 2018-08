Nuoto, Europei 2018 – Federica Pellegrini: “In finale buone possibilità”. Simona Quadarella: “Non ho neanche forzato”

E’ andata in archivio la prima giornata di batterie a Glasgow, valida per gli Europei 2018 di nuoto. Heat che hanno riservato buoni riscontri alla Nazionale italiana che, in vista del pomeriggio, può ambire al podio in diverse specialità.

Nei 400 misti donne Ilaria Cusinato ha staccato il biglietto per la finale ottenendo il terzo crono delle batterie: “E’ un buonissimo tempo. Non sono abituata a gareggiare a quest’ora. La gara è stata combattuta, erano tutte agguerrite. Avrei voluto conservare qualche energia in più, invece tiravano tutte. Un po’ di fatica l’ho sentita alle gambe, ma nulla di eccezionale. Non avverto pressioni. Nel pomeriggio disputerò la mia gara e vediamo cosa ne viene fuori“, ha dichiarato l’azzurra (Fonte: Fin).

Molto bene le due staffette 4×100 stile libero, maschile e femminile: primo e secondo crono nelle batterie. “Abbiamo fatto il nostro – ha dichiarato Luca Dotto – . Qualificarsi col primo tempo è ottimo. Corsia centrale. Poche onde. La finale sarà difficile. Russia e Ungheria partiranno avanti sulla carta, ma noi ce la giocheremo fino all’ultimo centimetro“. Guida la truppa italiana con convinzione anche Federica Pellegrini, pensando alla finale odierna: “Il tempo promette bene; proveremo a limare qualcosina, credo che ne abbiamo le possibilità“, le impressioni a caldo della campionessa di Spinea.

Bene anche Simona Quadarella che conquista la finale degli 800 stile libero in programma sabato col tempo di 8’23″93, quattro secondi di vantaggio sull’ungherese Ajna Kesely, pur avendo avvertito un leggero fastidio alla spalla nell’allenamento della vigilia: “Ho nuotato senza dare tutto ciò che avevo. In acqua ho avuto buone sensazioni e non ho avvertito dolore. Sarà una bella finale“, ha tranquillizzato tutti l’azzurra.













Foto: Diego Gasperoni