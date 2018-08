LIVE Nuoto sincronizzato, Europei 2018 in DIRETTA: Linda Cerruti per il podio, la squadra si gioca il bronzo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei 2018 di nuoto sincronizzato in corso di svolgimento al Scotstoun Sports Campus di Glasgow. Il programma odierno prevede due finali in cui l’italia proverà a continuare la striscia positiva di medaglie conquistate in questa rassegna continentale (4 medaglie in 4 gare) ma dovrà vedersela con la solita Spagna e con le nazioni “guida” del movimento, Russia e Ucraina. Si parte con la finale della routine tecnica del singolo (ore 10:00) con Linda Cerruti che va a caccia di un podio possibile, di cui sono già stati prenotati i primi due gradini dalla russa Kolesnichenko e dall’ucraina Yakhno. La lotta per il bronzo sarà molto serrata con la greca Platanioti e l’iberica Jimeno Martinez che daranno battaglia all’atleta azzurra. Nel pomeriggio (ore 14:30) andrà in scena la finale della routine tecnica della gara a squadre, in cui le sincronette italiane guidate da Patrizia Giallombardo dovranno confermare il piccolo vantaggio che avevano in occasione dell’ultimo Mondiale sulle iberiche per salire sul podio continentale.

OASport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 9:45. Buon divertimento!