LIVE Nuoto di fondo, Europei 2018 in DIRETTA: gara mista a squadre, l’Italia sfida la corazzata dell’Olanda

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del Team Event del nuoto di fondo agli Europei 2018. Nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), dopo i successi della cinque e dieci chilometri firmati dalla olandese Sharon van Rouwendaal e gli ori di Kristóf Rasovszky e di Ferry Weertman tra gli uomini, i “caimani” delle acque libere si esibiranno nel Team Event, una prova di squadra nella quale due ragazze e due ragazzi si cimenteranno nel tentativo di massimizzare la loro prestazione ed ottenere il tempo migliore.

Le favorite in questa prova dovrebbero essere Olanda e Francia. In casa Italia le aspettative sono quelle di provare a centrare il podio. Martina De Memme, Matteo Furlan, Giulia Gabbrielleschi e Mario Sanzullo comporranno un quartetto che dovrà esprimere in acqua il 100% per centrare l’obiettivo. Furlan nella 10 km è stato sesto, il migliore, mentre la Gabbrielleschi si è tolta la soddisfazione di prendersi un argento continentale di tutto rispetto alle spalle della van Rouwendaal. Gli azzurri, dunque, proveranno ad essere nella top3 come 12 mesi fa ai Mondali quando arrivò uno stupendo bronzo alle spalle di Francia e Stati Uniti, grazie ad un Federico Vanelli sontuoso.

Si comincia alle ore 12.00.













Foto: OASport