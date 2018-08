LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: prove libere 1, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Benvenuti a Silverstone ed alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP. Sullo storico tracciato inglese torna di scena la classe regina per un dodicesimo appuntamento stagionale quanto mai importante. Marc Marquez, dall’alto dei suoi 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi, vuole vincere e chiudere i conti in maniera definitiva in questo campionato che, fino a questo momento, ha letteralmente dominato.

I suoi primi rivali saranno, come spesso accade, le due Ducati. Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso hanno vinto le due ultime gare disputate e, nel caso del romagnolo, è salito sul gradino più alto del podio proprio a Silverstone dodici mesi fa. Le Yamaha, a loro volta, provano a sfruttare una pista nella quale una sofferente M1 potrebbe risultare meno in difficoltà, con Valentino Rossi e Maverick Vinales che incrociano le dita.

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP prenderà il via alle ore 10.55 italiane e, se il meteo non metterà i bastoni tra le ruote, ci permetterà di fare le prime valutazioni su quale moto avrà approcciato nel modo migliore al circuito di Silverstone. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dei primi 45 minuti di prove libere della classe regina. Sarà ancora Marquez contro Ducati, oppure la Yamaha..?













