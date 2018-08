LIVE F1, GP Belgio 2018: prove libere 1 in DIRETTA: Sebastian Vettel e la Ferrari all’arrembaggio a Spa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Si torna in pista dopo la lunga pausa estiva, i piloti sono pronti a darsi battaglia sul mitico tracciato di Spa-Francorchamps, uno dei più amati per la sua particolare conformazione fatta di lunghi tratti veloci e curve mozzafiato. Si preannuncia grande spettacolo già a partire dalla prima sessione di prove libere dove gli uomini al volante sono chiamati a trovare il giusto feeling con il tracciato e soprattutto a mettere a punto le proprie monoposto in vista di qualifiche e gara.

Si riparte dunque dalla super sfida tra Ferrari e Mercedes, il duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton entra nel vivo: il tedesco deve rimontare 24 punti di distacco nei confronti del britannico, questa gara sarà davvero fondamentale per le sorti dell’intero campionato, la tensione regna sovrana e già in questi primi 90 minuti di prove libere 1 capiremo chi potrà davvero puntare al successo. Attenzione anche alle seconde guide Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas senza dimenticarsi delle Red Bull.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FOTOCATTAGNI