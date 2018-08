LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA. La gara in tempo reale, partenza rinviata per pioggia

Alle ore 12.30 scatterà il GP della Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP. A Silverstone andrà in scena una gara a serio rischio pioggia, anticipata rispetto al programma originario per cercare di evitare le nuvole più minacciose ma la probabilità di una prova bagnata è davvero molto elevata e dunque si preannuncia una vera e propria lotteria considerando l’asfalto non perfettamente drenante. Se si dovesse davvero correre (i piloti hanno minacciando di non scendere in pista se dovessero ravvisare delle condizioni particolarmente pericolose) ne vedremo davvero delle belle e lo spettacolo non mancherà.

Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso sembrano avere una marcia in più ma molto dipenderà dalle condizioni che troveranno in pista, le Ducati potrebbero dover lottare con Marc Marquez e con altri outsider senza sottovalutare Valentino Rossi che può sempre dire la sua. OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP della Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.30. Buon divertimento a tutti.

