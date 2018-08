LIVE MotoGP, GP Austria 2018 in DIRETTA: come vederlo in tv su Sky e TV8. Orari e programma

Dopo due giorni di prove libere e qualifiche è giunto il momento della gara del GP d’Austria, undicesima tappa della stagione 2018 del Motomondiale. In MotoGP si profila una battaglia senza esclusione di colpi tra le Ducati di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, e la Honda di Marc Marquez. Loro tre sono i favoriti per la vittoria e partiranno tutti dalla prima fila con Marquez in pole davanti a Dovizioso e Lorenzo. Il pilota di Cervera comanda la classifica del campionato con un ampio margine rispetto ai suoi più diretti inseguitori Valentino Rossi (staccato di 49 punti), Andrea Dovizioso (3° con 68 punti di ritardo) e Maverick Viñales. Le Yamaha ufficiali guidate da Rossi e Viñales hanno confermato le difficoltà preventivate alla vigilia su un tracciato che evidenzia pienamente i punti deboli della loro moto. Il Dottore è stato addirittura costretto a disputare il Q1 e non è nemmeno riuscito a superarlo, dovendo così partire dalla 14esima posizione in griglia, lontanissimo dai primi che si contenderanno il podio. L’impressione è che i primi tre delle qualifiche possano replicare quanto visto a Brno, con un duello che si potrebbe protrarre sino all’ultima tornata. I possibili outsider per il podio saranno Danilo Petrucci (Ducati Pramac), Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) e le Yamaha di Zarco, Viñales e Rossi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei warm-up e delle gare del GP d’Austria 2018. Di seguito il calendario completo e gli orari d’inizio delle varie sessioni odierne. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su TV8 e su Sky Sport MotoGP, inoltre sarà disponibile in streaming su Sky Go.

DOMENICA 12 AGOSTO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara













Foto: Valerio Origo