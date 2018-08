LIVE Moto3, GP Gran Bretagna in DIRETTA: prove libere. Prosegue la sfida tra Bezzecchi e Martin

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna della Moto3. Il circus si sposta sul tracciato di Silverstone per il 12esimo appuntamento di una stagione quanto mai intensa e vibrante. Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono pronti all’ennesimo capitolo della loro saga, dopo lo splendido duello austriaco, con il riminese che ha vinto ed è tornato in vetta alla classifica, e lo spagnolo che, nonostante un braccio sinistro menomato, ha centrato il podio. I rivali, tuttavia, non vanno sottovalutati, dai nostri Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, ai vari Aron Canet, Jaume Masià ed il padrone di casa John McPhee.

Tutto, dunque, si riproporrà in Inghilterra, con l’incognita meteo sempre dietro l’angolo. Si parte alle ore 10.00 italiane per la prima sessione di prove libere, mentre la FP2 prenderà il via alle ore 14.10. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE del venerdì della Moto3, per capire chi tra Bezzecchi e Martin si presenterà meglio alla gara britannica, sempre che Bastianini non si confermi in vetta..













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Facebook Marco Bezzecchi