LIVE Moto3, GP Austria 2018 in DIRETTA: prove libere. Aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2018 di Moto3. Neanche il tempo di respirare che è subito tempo di tornare a correre dopo Brno. Una fetta importante di questo round si deciderà sulle possibilità di vedere in sella alla Honda del Team Gresini Jorge Martin, infortunatosi nel corso delle prove libere dell’appuntamento ceco. Sarà importante il parere dei medici.

La frattura del radio sinistro ha già fatto la differenza in questo campionato. Il 20enne nato a Madrid, infatti, è stato costretto a saltare l’appuntamento di Brno, cedendo la vetta della classifica al nostro Marco Bezzecchi che, con il sesto posto conquistato, ora comanda con 3 lunghezze di vantaggio. Come se non bastasse, gli avversari per Martin si moltiplicano, con il suo compagno di team, Fabio Di Giannantonio, che si è portato a -14 punti, grazie al suo primo successo in carriera centrato proprio domenica. Senza dimenticare il suo connazionale Aron Canet, quarto in graduatoria a 4 lunghezze dal pilota romano. In poche parole, quindi, il Mondiale Moto3 è assolutamente aperto e se, Martin, non sarà in grado di tornare in pista nemmeno in Austria, gli italiani potrebbero provare ad allungare in maniera sensibile, specialmente Bezzecchi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2018 di Moto3: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 9.00. Buon divertimento













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

9.07: Solo un giro per Martin che rientra subito ai box. Vedremo se riuscirà a correre.

9.05: McPhee si migliora: 1’39″573 davanti a Kornfeil di 121 millesimi e di 195 su Dalla Porta.

9.03: Si inizia a fare sul serio con McPhee che prende il miglior tempo in 1’40″393 davant ad Arbolino di 44 millesimi. Ma siamo solo all’inizio.

9.01: Martin girerà senza antidolorifici proprio per testare le sue condizioni in pista. Vedremo di cosa sarà capace lo spagnolo.

9.00: SI COMINCIA!!!

8.56: ECCOLA LA NOTIZIA! Martin correrà nonostante la frattura al radio. Sarà lui l’osservato speciale.

8.55: Tra 5′ prenderà il via il turno delle PL1 della Moto3.

8.48: Splendida giornata al Red Bull Ring: sole e temperature ideali per girare.

843: Viste le caratteristiche della pista, l’effetto scia in Moto3 potrebbe essere determinante in qualifica e in gara.

8.40: Tracciato austriaco che è un classico “Stop&Go” in cui accelerazione e la precisione in frenata farà la differenza.

8.37: Ovviamente la presenza o meno di Martin influenzerà le prestazioni dei piloti italiani, in particolare Bezzecchi che punta a vincere il titolo iridato.

8.34: Le attenzioni saranno tutte per Jorge Martin che, infortunatosi poco meno di una settimana fa a Brno (Repubblica Ceca), cercherà di fare il miracolo, salendo in sella alla Honda, nonostante una frattura al radio.

8.31: Si comincia con la classe Moto3, pronta a regalare come al solito grandi emozioni al pubblico presente nella categoria più spettacolare del Motomondiale.

8.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del venerdì del GP d’Austria 2018.

FOTOCATTAGNI