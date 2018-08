LIVE Moto3, GP Austria 2018 in DIRETTA: Bezzecchi-Martin, è una sfida da Mondiale!

Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria 2018 della Moto3! Sul tracciato del Red Bull Ring è tutto pronto per l’appuntamento numero 11 della stagione e per la grande sfida tra Marco Bezzecchi, poleman di giornata, e leader della classifica iridata, e lo spagnolo Jorge Martin, che torna dopo l’infortunio di Brno.

Eroico. Non si possono usare termini diversi per il portacolori del team Honda Gresini. Con i postumi di una operazione per ridurre una frattura al radio del braccio sinistro, Jorge Martin è stato in grado di piazzare alle spalle del riminese, ad appena 78 millesimi. Lo spagnolo ha centellinato i suoi sforzi in questo fine settimana, ed oggi sarà chiamato ad un’altra impresa, ovvero portare a termine il Gran Premio vero e proprio. Oltre ai due contendenti per la corona iridata della classe più leggera saranno da seguire con attenzione gli spagnoli Albert Arenas, Aron Canet e Marcos Ramirez, tutti nelle prime sette posizioni, più i nostri Tony Arbolino, ottimo quinto ed Enea Bastianini, decimo, chiamato al riscatto dopo diverse prove incolore.

La domenica del GP d’Austria della Moto3 prenderà il via alle ore 8.40 con i consueti 20 minuti di Warm-up, mentre la gara scatterà alle ore 11.00. OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dei due eventi, per gustarsi al meglio il grande duello Bezzecchi-Martin sui sali-scendi del Red Bull Ring!













8.47 Ancora non è sceso in pista Martin. Per lui forse pochi giri oggi.

8.45 C’è già Marco Bezzecchi in vetta alla classifica: 1’37”982 il tempo del leader del mondiale.

8.42 Mattinata importante per quanto riguarda la sfida Bezzecchi-Martin. L’azzurro deve dimostrare di poter fare gara di testa, partendo dalla pole, mentre dallo spagnolo ci si attende qualche segnale visto l’infortunio.

8.41 Iniziati i 20′ consueti di warmup per la classe più leggera.

8.40 Buongiorno e benvenuti con l’atteso warmup per quanto riguarda la Moto3 del GP d’Austria.

