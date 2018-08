LIVE Juventus-Lazio, Serie A in DIRETTA: programma, orario d’inizio e tv. Come seguire in diretta il big match

Saranno Juventus e Lazio ad aprire la seconda giornata della Serie A. La prima di Cristiano Ronaldo allo Stadium. Dopo l’esordio in Serie A al Bentegodi contro il Chievo, il campione portoghese disputa la sua prima partita ufficiale davanti ai nuovi tifosi. I bianconeri arrivano dalla rimonta vincente contro in quel di Verona, con il gol di Bernardeschi nel recupero che ha dato i primi tre punti stagionali, mentre la squadra di Simone Inzaghi deve riscattare il ko interno con il Napoli e sogna di replicare l’impresa della passata stagione, quando un super Immobile trascinò la Lazio alla vittoria

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Lazio, big match della seconda giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Sport e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 25 AGOSTO:

18.00 Juventus-Lazio

JUVENTUS-LAZIO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Juventus-Lazio sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Serie A ed è visibile in streaming tramite il servizio di SkyGo

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Bestino / Shutterstock.com