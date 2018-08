LIVE Ginnastica, Europei 2018: qualificazioni in DIRETTA. L’Italia punta alla finale, Lodadio cerca gloria agli anelli. Che lotta tra le big

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di ginnastica artistica (giovedì 9 agosto). Iniziano le gare maschili all’SSE Hydro di Glasgow, spazio al lunghissimo turno di qualificazione al termine del quale conosceremo i nomi dei vari finalisti. In programma tre suddivisioni ma sarà l’ultima, prevista dalle ore 19.30 italiane, a chiamare in pedana tutte le big: Gran Bretagna, Germania, Russi, Ucraina, Francia, Svizzera ma anche l’Italia si daranno battaglia per essere tra le magnifiche otto.

Tommaso De Vecchis, Ludovico Edalli, Marco Sarrugerio, Andrea Russo, Marco Lodadio cercheranno di staccare il pass per l’atto conclusivo, Marco Lodadio è la nostra punta di diamante e proverà a lottare anche per le medaglie agli anelli. Russia grande favorita della vigilia, la Gran Bretagna padrona di casa fa paura ma sono diverse le squadre che possano ambire a un risultato di prestigio.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di ginnastica artistica (giovedì 9 agosto): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00. Buon divertimento a tutti.













Foto: Federginnastcai