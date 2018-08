LIVE Fognini-Millman, US Open 2018 in DIRETTA: il ligure cerca l’approdo al terzo turno

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Fabio Fognini e John Millman, match valevole per il secondo turno del tabellone femminile degli US Open 2018. Il ligure è l’ultimo italiano presente ancora in tabellone e ha come obiettivo quello di raggiungere prima di tutto il terzo turno e poi arrivare anche alla seconda settimana, dove agli ottavi potrebbe trovarsi di fronte Roger Federer. Fognini ha sconfitto all’esordio la wild card americana Michael Mmoh, numero 120 del mondo, in quattro set. Qualche distrazione di troppo durante il match per il nativo di Arma di Taggia e da evitare contro l’australiano, buon giocatore sul cemento e che ha raggiunto il terzo turno lo scorso anno a New York. Tra i due non ci sono precedenti.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE Fabio Fognini-John Millman: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 17.00













