LIVE F1, GP Italia Monza 2018 in DIRETTA: prove libere 1. Piove a Monza, meteo molto variabile

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del Gran Premio d’Italia 2018,14esima tappa del Mondiale di Formula Uno. I piloti tornano in pista cinque giorni dopo la gara di Spa-Francorchamps in cui il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel è riuscito ad imporsi davanti al leader del Mondiale della Mercedes Lewis Hamilton. La sfida tra i due pretendenti al titolo iridato si sposta a Monza, a casa di una Ferrari che sarà trascinata dalla spinta dell’Inferno Rosso che popolerà le tribune del tracciato più veloce al mondo.

La situazione di classifica prima del weekend italiano vede il britannico Lewis Hamilton in testa con 17 punti di vantaggio su Sebastian Vettel e 85 su Kimi Raikkonen. La scuderia di Maranello guarda alla gara brianzola con grande ottimismo, forte di una vettura che si sposa in modo perfetto con le caratteristiche della pista su cui si gareggerà. La potenza della power unit, la trazione in uscita dalle curve lente e l’efficienza aerodinamica della SF71H permettono a Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen di presentarsi al GP d’Italia con il ruolo di favoriti per la pole e per la corsa, anche se le Mercedes non partono certamente battute. Almeno per la giornata odierna è prevista pioggia, mentre da domani il meteo dovrebbe migliorare.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d’Italia 2018, 14° round del Mondiale F1. Appuntamento alle ore 11.00 per il semaforo verde del weekend più atteso dagli appassionati italiani. Buon divertimento!













9.40 Buongiorno a tutti. Diluvia a Monza. Saranno prove libere bagnatissime…(clicca qui per le previsioni meteo).

