LIVE F1, GP Belgio 2018 in DIRETTA: programma, orario d’inizio e tv. Come seguire la gara in diretta

Alle ore 15.00 di domenica 26 agosto si disputerà il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Sfida totale tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel che occupano la prima fila: sul circuito di Spa-Francorchamps andrà in scena l’attesissimo testa a testa tra i due grandi rivali che potrebbe decidere l’intero campionato, il tedesco deve rimontare 24 punti in classifica generale e cercherà di attaccare subito il britannico che scatterà dalla pole position.

I due avversari non potranno contare sui propri compagni di squadra: Kimi Raikkonen partirà in sesta posizione dietro alle due Force India e a Grosjean, Valtteri Bottas è addirittura in ultima posizione. Il testa a testa regalerà grandi emozioni e lo spettacolo non mancherà sull’asciutto visto che le previsioni meteo scongiurano il rischio pioggia.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE del GP del Belgio 2018. Di seguito il calendario, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 26 AGOSTO:

15.10 GP Belgio 2018 – Gara

GP BELGIO 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP del Belgio 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.

Differita tv su TV8 a partire dalle ore 20.00.













