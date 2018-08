Motocross MXGP, GP Bulgaria 2018: a che ora gareggia Tony Cairoli? Programma, orari e tv. Come vederlo in streaming

Oggi domenica 26 agosto si disputa il GP di Bulgaria 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Sul circuito di Sevlievo andrà in scena la quartultima tappa del campionato che ormai sembra essere indirizzato: Jeffrey Herlings ha 58 punti di vantaggio su Tony Cairoli, l’olandese partirà ancora una volta dalla pole position e punta all’ennesima doppietta con cui chiuderebbe definitivamente i conti nei confronti del Campione del Mondo, presente con un acciacco al ginocchio e in sofferenza fisica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Bulgaria 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 26 AGOSTO:

12.15 MX2 – Gara 1

13.15 MXGP – Gara 1

15.10 MX2 – Gara 2

16.10 MXGP – Gara 1













