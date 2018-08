LIVE Ciclismo su pista, Europei 2018 in DIRETTA: Italia per chiudere in bellezza, azzurre da podio nella madison

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata degli Europei di ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Altri quattro titoli in palio oggi al Sir Chris Hoy Velodrome. Per l’Italia riflettori puntati sulla coppia della madison al femminile (specialità olimpica) formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri, entrambe medagliate in questa competizione continentale. In palio l’oro anche nell’eliminazione al maschile e nel keirin per entrambi i sessi: difficilmente però l’Italia riuscirà a ribaltare il pronostico in queste tre gare. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei di ciclismo su pista: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 11.45. Buon divertimento!

Foto: Twitter UCI