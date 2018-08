Ciclismo su pista, Europei 2018: i risultati dell’ultima giornata. Italia quinta nella madison femminile

Cala il sipario sugli Europei di ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Nell’ultima giornata di gare al Sir Chris Hoy Velodrome, l’Italia non conquista ulteriori medaglie e chiude così con un bottino di due ori, due argenti e un bronzo. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni.

Nella madison la coppia azzurra formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri chiude al quinto posto. Le nostre portacolori hanno fatto punti in diversi sprint, ma non sono mai riuscite a trovare il guizzo necessario per fare la differenza. L’azione decisiva è della Danimarca, che prende il giro e va poi a conquistare l’oro con 42 punti. Giro preso anche dalla Russia, argento a 38. Il podio viene completato dall’Olanda con 34 punti, mentre le padrone di casa della Gran Bretagna devono accontentarsi del quarto posto a 28. Italia quindi quinta, ma con un distacco importante dalla zona medaglie, visti i 14 punti accumulati.

Nella corsa a eliminazione trionfo del britannico Matthew Walls, che batte nell’ultimo duello il portoghese Rui Oliveira. Sul terzo gradino del podio sale invece il polacco Szymon Krawczyk. Brutta prova del nostro Michele Scartezzini, che si è fatto sorprendere nelle prime fasi di gara, venendo eliminato per terzo e chiudendo così in 17ma posizione.

Concludiamo infine con il keirin dove al maschile conquista il titolo il tedesco Stefan Bötticher. Alle sue spalle si piazzano il francese Sébastien Vigier e il britannico Jack Carlin. Al femminile oro per la francese Mathilde Gros, che batte la belga Nicky Degrendele e la russa Daria Shmeleva. Eliminazione ai ripescaggi per tutti gli azzurri in gara: Francesco e Luca Ceci, Elena Bissolati e Maila Andreotti.

