LIVE Ciclismo su pista, Europei 2018 in DIRETTA: il giorno di Filippo Ganna! Elisa Balsamo ci prova nell’eliminazione!

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live degli Europei di ciclismo su pista 2018 della giornata di domenica 5 agosto. Dopo i trionfi dei giorni scorsi, l’Italia non vuole più fermarsi. Oggi caliamo l’asso Filippo Ganna: il campione d’Europa e del mondo carica partirà con i favori del pronostico nell’inseguimento individuale, dove dovrà vedersela in particolare con il portoghese Ivo Oliveira, già sconfitto in finale nella finale dell’ultima rassegna iridata.

Grande attesa per Elisa Balsamo nell’eliminazione, format di gara che potrebbe esaltare la giovane azzurra. Proverà a stupire nella corsa a punti Liam Bertazzo. Ci attende dunque un’altra giornata di emozioni forti. Appuntamento alle 10.00. Buon divertimento con la nostra Diretta Live!

11.31 Il britannico Archibald sta disputando una grande prova: il padrone di casa è andato a riprendere Coledan.

11.30 Nel frattempo in testa alla classifica è passato il transalpino Ermenault (4:17.636).

11.29 Non perfetto l’inizio di Coledan che ai 1000 metri già paga 3 secondi dalla vetta.

11.27 Ora tocca al primo degli italiani: Marco Coledan!

11.23 In seconda piazza si inserisce il polacco Czubak in 4:24.906.

11.16 Andiamo a riepilogare la situazione:

1 Rohde 4:17.878

2 Akhramenka 4:27.215

3 Dzhus 4:28.645

11.09 Tralasciando la buona performance di Rohde, tutti gli altri corridori stanno facendo tantissima fatica.

11.04 Troviamo in testa Rohde 4:17.878, tempi comunque ancora non eccezionali.

10.44 Ora la lunghissima qualifica dell’inseguimento individuale al maschile: ci sono, più avanti, Marco Coledan e Filippo Ganna.

10.41 Concluse le qualifiche della sprint al maschile. Botticher, Hoogland, Lavreysen e Vigier direttamente agli ottavi, Luca e Davide Ceci 22mo e 23mo, ai sedicesimi.

10.37 Seconda piazza a cinque millesimi dalla vetta per l’olandese Hoogland in 9.727.

10.33 Precipiteranno ovviamente oltre la ventesima piazza Luca e Davide Ceci.

10.32 Cambia nuovamente la piazza d’onore: arriva Dmitriev.

10.32 Il britannico Hindes si assesta in seconda piazza in 9.875.

10.28 In testa sempre Botticher, da sottolineare la sua performance, strepitosa in 9.722.

10.22 Luca Ceci scavalca il fratello Davide, sono rispettivamente nono e decimo.

10.22 È il momento di Luca Ceci, secondo degli azzurri.

10.20 Gregory Bauge, un altro dei pezzi grossi, si assesta in seconda piazza in 9.909.

10.17 Il torneo ovviamente prevede passaggio agli ottavi per i primi quattro, mentre tutti gli altri saranno ai sedicesimi.

10.17 Discreta quinta piazza per Ceci in 10.432.

10.15 È il momento del primo degli azzurri: Davide Ceci che si sta lanciando.

10.13 Iniziano a scendere i big: Stefan Botticher, tedesco, timbra un super 9.722 alla velocità media di 74.058 km/h. Prestazione pazzesca.

10.09 In quattro per ora hanno concluso la prova. Non cambia il leader della classifica.

10.04 Al momento in testa il bielorusso Veramchuk con 10.678.

10.01 Prima gara in programma sono le qualificazioni dello sprint al maschile: ci sono gli azzurri Davide e Luca Ceci.

10.00 Buongiorno e ben ritrovati con gli Europei di ciclismo su pista! Si ricomincia!