LIVE Ciclismo su pista, Europei 2018 in DIRETTA: azzurri da medaglia negli inseguimenti, Elia Viviani ci prova nello scratch

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Oggi al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno le prime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che proverà subito ad essere grande protagonista. I quartetti azzurri, dopo l’ottima qualificazione di ieri, punteranno alla finale negli inseguimenti a squadre, con il sogno della medaglia d’oro. Grande attesta anche per lo scratch, in cui al maschile troveremo Elia Viviani, mentre al femminile sarà Rachele Barbieri, campionessa del mondo nel 2017, a lottare per le medaglie. Ci saranno poi anche le gare della velocità a squadre, con l’Italia che cercherà di stupire. Una giornata quindi ricchissima di gare, tutte da vivere con noi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 15.00. Buon divertimento! (Foto: Twitter Federciclismo)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA