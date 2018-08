LIVE Ciclismo, Europei 2018 in DIRETTA: orario d’inizio e su che canale vederli in tv. Il programma completo

Tutto pronto per la prova in linea degli Europei di ciclismo su strada al maschile: le strade di Glasgow vedono protagonisti i migliori velocisti del Vecchio Continente che lanciano la sfida per conquistare la maglia di campione, che sarà indossata per tutta la prossima stagione dal vincitore. Il percorso, 14,4 km da ripetere 16 volte per un totale di 230 km nella capitale scozzese, è particolarmente favorevole alle ruote veloci: probabile dunque che la prova si concluda con uno sprint ristretto. Grandissimo favorito ovviamente il tre volte campione del mondo Peter Sagan, l’Italia si affida ad Elia Viviani, mentre il campione in carica Alexander Kristoff vuole riconfermarsi.

Prova in linea Europei ciclismo su strada uomini

Domenica 12 agosto

Partenza ore 11.30

Arrivo ore 17.30 circa

Come seguirla in TV

Gli Europei di ciclismo saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirli anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale di tutte le gare.

Foto: Pier Colombo