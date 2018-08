LIVE Canottaggio, Europei 2018 in DIRETTA: 2 agosto. L’Italia in cerca di risposte nelle prime batterie

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli Europei di canottaggio: dopo tanta attesa finalmente si inizia! Sarà una giornata piena di regate, a partire dalle 10.30 ora italiana e fino alle 14.30 verrà dato spazio alle batterie di 15 delle 17 specialità che assegneranno medaglie. Non saranno in gara infatti l’otto femminile ed il quattro di coppia pesi leggeri maschile, che vedranno la regata per l’assegnazione delle corsie per la finale venerdì e la finale sabato.

Alcuni equipaggi però già oggi avranno un doppio impegno: per due senza senior maschile e quattro senza senior maschile infatti, al termine delle batterie, si procederà subito con i ripescaggi. Dunque per evitare fatica doppia, Matteo Lodo e Domenico Montrone, e Vincenzo Abbagnale, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo e Matteo Castaldo, dovranno centrare la qualificazione alla finale direttamente in batteria.

Si inizia con le batterie alle ore 10.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: Pagina Facebook Federcanottaggio)

Tutti gli azzurri in gara oggi













10.38 Italia in testa dopo 500 metri con 1’46″59!

10.37 Romania ed Olanda in finale.

10.36 Intanto è partita la batteria dell’Italia.

10.32 Partita la prima batteria.

10.30 Nella prima batteria in acqua Gran Bretagna, Romania, Olanda, Polonia e Romania.

10.25 Si inizia con il due senza senior femminile. L’Italia di Bertolasi-Patelli sarà in acqua nella seconda batteria alle 10.36. Direttamente in finale le prime due di ogni serie.

