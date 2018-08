LIVE Calciomercato, tutte le trattative di oggi in DIRETTA: giovedì 16 agosto. Gli aggiornamenti su tutti i movimenti, acquisti e vendite

CLICCA QUI PER LEGGERE LE TRATTATIVE DI MERCOLEDI’ 15 AGOSTO

Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 16 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista del campionato di Serie A che va ad iniziare.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di calciomercato (giovedì 16 agosto): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 8.00. Buon divertimento!

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 9.04 FROSINONE: Sono previste le visite mediche di Joel Campbell, attaccante esterno dell’Arsenal, classe ’92, che il Frosinone ha acquistato a titolo definitivo dall’Arsenal. Pronto un contratto triennale. 8.59 SASSUOLO: Il difensore brasiliano Marlon, classe ’95 è arrivato, è arrivato dal Barcellona: “Sono felicissimo. Ho parlato con Mario Balotelli, mi ha detto grandi cose del Sassuolo, me lo ha consigliato. Dicono che posso diventare il nuovo Thiago Silva, spero di riuscirci. Avevo tante offerte, ma questo club mi ha voluto più di tutti“, fonte: Sky Sport.

8.46 NAPOLI: Il Napoli ha trovato il suo portiere. In arrivo Ospina dall’Arsenal in prestito con diritto di riscatto. Oggi le visite mediche

8.39 ATALANTA: L’Atalanta è vicina a chiudere la trattativa con lo Zenit per Emiliano Rigoni, esterno argentino voluto un anno fa da Roberto Mancini a San Pietroburgo. Si lavora per un prestito con diritto di riscatto.

8.27 TORINO: Il Liverpool ha respinto ogni tentativo del Torino per Marko Grujic. I granata avrebbero voluto l’esterno esterno serbo in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

8.11 UDINESE: L’Udinese sarebbe interessata all’ex attaccante della Fiorentina e oggi al Benfica, Haris Seferovic.

Foto: Alexander Ishchenko / Shutterstock.com