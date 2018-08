LIVE Atletica, Europei 2018 in DIRETTA: ultime finali, Filippo Tortu per il riscatto con la staffetta 4×100

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di atletica leggera (domenica 12 agosto, sessione serale). Ultima giornata di gare all’Olympia Stadium di Berlino, si assegnano ben otto titoli e si definisce il medagliere. L’Italia per il momento ha conquistato 4 bronzi e ha un’ultima carta da spendere, quella della 4×100 maschile trascinata da Filippo Tortu ed Eseosa Desalu: gli azzurri proveranno a fare saltare il banco ma la sfida contro Gran Bretagna, Francia, Turchia e altre formazioni di rango sembra molto ardua.

Spettacolo con l’asta maschile (duello Duplantis-Lavillenie), il martello femminile (Wlodarczyk super favorita), le staffette veloci, i 5000 femminili ma anche i 3000 siepi e tanto altro ancora: carne al fuoco per l’ultima magica serata nella capitale tedesca.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di atletica leggera (domenica 12 agosto, sessione serale): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.10. Buon divertimento a tutti.

Il programma di giornata – Gli italiani in gara













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA