Lazio-Napoli, prima giornata Serie A 2018-2019. Data, programma, orario d’inizio e tv: diretta esclusiva su Dazn!

Lazio-Napoli sarà il big match della prima giornata della Serie A 2018-2019 in programma sabato 18 agosto (ore 20.30). Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Olimpico di Roma dove i partenopei incominceranno la rincorsa verso lo scudetto contro un avversario davvero molto temibile che punta in alto. La partita però segnerà un momento importante della storia perché sarà la prima a essere trasmessa su Dazn, la nuova piattaforma che debutta in Italia: l’incontro sarà dunque visibile in streaming sui vari dispositivi collegati alla rete come smart tv, computer, tablet, smartphone, consolle per videogiochi e tv.

Su Dazn saranno trasmesse tre partite di Serie A per ogni giornata (in questo primo turno anche Sassuolo-Inter) e tutta la Serie B. Si parte dunque con Lazio-Napoli, sfida davvero succulenta che non può essere assolutamente persa: da una parte i biancocelesti che inseguono la qualificazione alla Champions League dopo averla sfiorata pochi mesi fa, dall’altra gli azzurri che sognano ancora in grande dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti. Si preannuncia grande spettacolo e sicuramente ci sarà da divertirsi.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Lazio-Napoli, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa esclusivamente su Dazn, prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 18 AGOSTO:

20.30 Lazio-Napoli

LAZIO-NAPOLI: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Lazio-Napoli sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Dazn.

Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













(foto Gianfranco Carozza)