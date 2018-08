Lazio-Napoli. Le probabili formazioni, Immobile sfida Milik: panchina per Mertens?

Prima giornata per il campionato di Serie A di calcio 2018-2019: sabato 18 agosto alle ore 20.45 scendono in campo nel primo big match di questa stagione Lazio e Napoli allo Stadio Olimpico di Roma. Una sfida che sarà sicuramente appassionante e piena di emozioni: non poteva esserci sorteggio migliore per il calendario. Si scontrano infatti sono la seconda e la quinta dell’ultima edizione.

Attesa ovviamente per il ritorno su una panchina di Serie A per quanto riguarda Carlo Ancelotti. Da scoprire ovviamente la formazione messa in campo dall’allenatore nativo di Reggiolo: panchina per l’attesissimo Dries Mertens? Dovrebbe esserci infatti spazio al centro dell’attacco per quanto riguarda Milik, affiancato da Callejon ed Insigne.

Tante assenza per i biancocelesti. Inzaghi dovrà rinunciare a Lucas Leiva e Lulic, squalificati per una giornata, oltre che a Patric e al nuovo arrivato Berisha. Ci sarà spazio però per Ciro Immobile, l’attaccante più atteso dai tifosi biancocelesti, che sarà supportato dalla stella Luis Alberto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, Parolo, Durmisi; Luis Alberto; Immobile. All.Inzaghi

Napoli (4-3-3): Karnezis, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Fabian Ruiz, Callejon, Milik, Insigne. All.Ancelotti.













(foto Gianfranco Carozza)