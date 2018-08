Kimi Raikkonen, GP Italia Monza 2018: “Nessuna novità sul contratto. Io e Vettel lotteremo anche tra noi per vincere”

Nella canonica conferenza stampa di presentazione del weekend di gara, Kimi Raikkonen si è concesso ai microfoni in questo round italiano a Monza, il 14° del Mondiale 2018 di Formula Uno, l’appuntamento di casa per la Ferrari a cui tutti tengono particolarmente.

Tiene banco ancora la questione contratto per quanto riguarda il finlandese. Non è stato ancora annunciato nulla sul suo futuro e Kimi, secondo il suo stile, non si sbilancia: “Non lo so. Prima o poi lo sapremo. Io mi diverto a correre, anche se per altre cose non molto ma fa parte del lavoro. Per cui dubito possa sparire questa passione in futuro. Io non credo di guidare in modo diverso rispetto a 10 anni fa, altrimenti non sarei qui“.

Un round speciale, come detto, e lo sottolinea anche il “glaciale” Raikkonen: “Essere un pilota Ferrari è particolare. Qui l’atmosfera è diversa, si avverte subito come il seguito sia speciale e speriamo di ottenere un grande risultato per i nostri tifosi. Mi piace correre in Italia, ho fatto delle belle gare e sono salito sul podio con la Rossa una o due volte. Puntiamo a migliorare. Non penso che ci sia una pressione diversa perché è sempre la stessa in tutti i GP“.

E sulla strategia di gara, il finnico sottolinea come i giochi di squadra non vi siano: “Corriamo entrambi per vincere e per fare meglio, sempre entro i limiti della correttezza“.













